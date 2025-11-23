Волна отказов в банках: что делать казахстанцам с американскими купюрами старого образца

Казахстанцы всё чаще сталкиваются с проблемой обмена долларов США старого образца. Банкноты, выпущенные до 2013 года, за рубежом и иногда в стране принимают с трудом. Давайте разберёмся, как определить старые доллары, где их можно обменять и какие права есть у граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.