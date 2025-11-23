18+
23.11.2025, 15:42

Волна отказов в банках: что делать казахстанцам с американскими купюрами старого образца

Новости Казахстана 0 6 702

Казахстанцы всё чаще сталкиваются с проблемой обмена долларов США старого образца. Банкноты, выпущенные до 2013 года, за рубежом и иногда в стране принимают с трудом. Давайте разберёмся, как определить старые доллары, где их можно обменять и какие права есть у граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: malim.kz
Фото: malim.kz

Как отличить старые доллары

Доллары старого образца — это банкноты США, выпущенные до 2013 года. Основные признаки:

  • Упрощённый дизайн без современных защитных элементов (голографической полосы, цветопеременной краски).

  • В народе их называют «белыми», в отличие от новых «синих».

История обновлений:

  • С 1996 года США постепенно обновляли купюры (стодолларовые, потом 5, 10, 20 и 50 USD).

  • В 2013 году был доработан дизайн $100 — с этого года банкноты считаются современными.

  • В 2026 году ожидается новая модификация долларов.

Почему возникли проблемы

Проблемы с обменом старых долларов стали обсуждаться с 2024 года:

  • Туристы из Таиланда, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии жаловались на отказ обменников и магазинов принимать старые банкноты.

  • Позже аналогичные ситуации возникли в Египте, странах Ближнего Востока, Китае и Турции.

Последствия для казахстанцев:

  • Банкноты начали накапливаться дома и в обменниках.

  • Из-за запрета на вывоз более $10 000 USD (введённого в марте 2022 года) банки ограничены в обмене старых долларов за рубежом.

Действия Нацбанка

Национальный банк Казахстана принял меры для упрощения обмена:

  • В 2024 году была запущена программа выкупа старых долларов у коммерческих банков.

  • Всего за 2024 год вывезено $48 млн старых банкнот.

  • Заключено соглашение с ФРС США, которое минимизировало логистические и страховые расходы, снизив комиссию до 0,3%.

  • В феврале 2025 года НБК подтвердил продолжение программы как временной меры.

Реальные истории казахстанцев

Пользователи соцсетей делятся опытом:

  • Halyk Bank: банкоматы выдают старые доллары, но обратно их не принимают. В кассе Halyk их обменяют только с подтверждением снятия.

  • Kaspi Bank: купюры старого образца принимаются не во всех филиалах.

  • Некоторые советуют: старые банкноты в хорошем состоянии можно выгодно продать коллекционерам.

Права граждан: банки и обменники

Нацбанк подчёркивает:

  • Старые доллары (1996–2013 гг.) — законное платежное средство.

  • Обменные пункты обязаны принимать купюры в хорошем состоянии, комиссия допускается только при повреждениях.

  • Банки могут устанавливать комиссию за кассовые операции со старыми долларовыми банкнотами.

Ключевые документы:

  • Закон «О банках и банковской деятельности в Казахстане».

  • Правила кассовых операций и операций по инкассации.

Прецедент: Freedom Bank в ноябре 2024 года ввёл комиссию 2% за операции со старыми долларами, вызвав недовольство населения.

Совет: при отказе обменять старые доллары требуйте письменный отказ — он пригодится для жалобы в Нацбанк.

Итог: ситуация под контролем

  • Формально старые доллары обязаны принимать, но на практике банки иногда усложняют процесс.

  • НБК работает над выкупом купюр, однако гражданам важно знать свои права и настаивать на законном обмене.

  • При росте комиссий регулятор может усилить контроль.

Практический совет: перед поездками проверяйте купюры и следите за новостями Нацбанка, чтобы избежать неприятных ситуаций за границей или в обменниках.

