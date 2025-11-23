Вода как стратегический ресурс: Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан объединились

Три страны Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан — согласовали ключевые параметры совместной работы в сфере водных и энергетических ресурсов. Соответствующее заявление сделано пресс-службой Министерства энергетики Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : АО "Алматинские электрические станции"

Заседание министров в Алматы

Встреча состоялась в Алматы под председательством министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова. В ней приняли участие руководители водно-энергетических ведомств всех трех стран.

Главной целью обсуждения стало укрепление регионального сотрудничества в условиях нестабильной гидрологической ситуации, особенно на Токтогульском водохранилище в Кыргызстане.

Взаимные поставки электроэнергии в осенне-зимний период

Одним из ключевых решений стало подтверждение Казахстаном и Узбекистаном готовности поставлять электроэнергию в Кыргызстан в осенне-зимний период.

Эта мера позволит:

Снизить нагрузку на кыргызские электростанции в зимний сезон;

Накапливать больше воды в Токтогульском водохранилище;

Подготовить достаточные ресурсы для полива сельскохозяйственных угодий в южных регионах Казахстана и Узбекистана в период вегетации.

Таким образом, совместные поставки способствуют стабильной работе энергосистем и обеспечению продовольственной безопасности региона.

Совместные меры по энергосбережению

Кроме поставок электроэнергии, страны договорились о координации усилий по снижению потребления энергии и повышению эффективности использования ресурсов.

Эти меры включают:

Оптимизацию работы гидроэлектростанций;

Планирование распределения воды и электроэнергии в зависимости от сезонных потребностей;

Совместные инициативы по энергосбережению на уровне регионов.

Протокол и юридическое закрепление договоренностей

По итогам встречи был подписан трехсторонний протокол, который:

Юридически закрепляет объемы зимних поставок электроэнергии;

Определяет правила накопления воды для предстоящего вегетационного периода 2026 года;

Формализует механизм координации действий между странами по водно-энергетическим вопросам.

Подписание протокола подчеркивает стратегическое значение сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии и укрепления энергетической безопасности региона.