Вода как стратегический ресурс: Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан объединились

Три страны Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан — согласовали ключевые параметры совместной работы в сфере водных и энергетических ресурсов. Соответствующее заявление сделано пресс-службой Министерства энергетики Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Встреча состоялась в Алматы под председательством министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова. В ней приняли участие руководители водно-энергетических ведомств всех трех стран.
Главной целью обсуждения стало укрепление регионального сотрудничества в условиях нестабильной гидрологической ситуации, особенно на Токтогульском водохранилище в Кыргызстане.
Одним из ключевых решений стало подтверждение Казахстаном и Узбекистаном готовности поставлять электроэнергию в Кыргызстан в осенне-зимний период.
Эта мера позволит:
Снизить нагрузку на кыргызские электростанции в зимний сезон;
Накапливать больше воды в Токтогульском водохранилище;
Подготовить достаточные ресурсы для полива сельскохозяйственных угодий в южных регионах Казахстана и Узбекистана в период вегетации.
Таким образом, совместные поставки способствуют стабильной работе энергосистем и обеспечению продовольственной безопасности региона.
Кроме поставок электроэнергии, страны договорились о координации усилий по снижению потребления энергии и повышению эффективности использования ресурсов.
Эти меры включают:
Оптимизацию работы гидроэлектростанций;
Планирование распределения воды и электроэнергии в зависимости от сезонных потребностей;
Совместные инициативы по энергосбережению на уровне регионов.
По итогам встречи был подписан трехсторонний протокол, который:
Юридически закрепляет объемы зимних поставок электроэнергии;
Определяет правила накопления воды для предстоящего вегетационного периода 2026 года;
Формализует механизм координации действий между странами по водно-энергетическим вопросам.
Подписание протокола подчеркивает стратегическое значение сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии и укрепления энергетической безопасности региона.
