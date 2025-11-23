18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.11.2025, 16:51

Вода как стратегический ресурс: Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан объединились

Новости Казахстана 0 593

Три страны Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан — согласовали ключевые параметры совместной работы в сфере водных и энергетических ресурсов. Соответствующее заявление сделано пресс-службой Министерства энергетики Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : АО "Алматинские электрические станции"
© Photo : АО "Алматинские электрические станции"

Заседание министров в Алматы

Встреча состоялась в Алматы под председательством министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова. В ней приняли участие руководители водно-энергетических ведомств всех трех стран.

Главной целью обсуждения стало укрепление регионального сотрудничества в условиях нестабильной гидрологической ситуации, особенно на Токтогульском водохранилище в Кыргызстане.

Взаимные поставки электроэнергии в осенне-зимний период

Одним из ключевых решений стало подтверждение Казахстаном и Узбекистаном готовности поставлять электроэнергию в Кыргызстан в осенне-зимний период.

Эта мера позволит:

  • Снизить нагрузку на кыргызские электростанции в зимний сезон;

  • Накапливать больше воды в Токтогульском водохранилище;

  • Подготовить достаточные ресурсы для полива сельскохозяйственных угодий в южных регионах Казахстана и Узбекистана в период вегетации.

Таким образом, совместные поставки способствуют стабильной работе энергосистем и обеспечению продовольственной безопасности региона.

Совместные меры по энергосбережению

Кроме поставок электроэнергии, страны договорились о координации усилий по снижению потребления энергии и повышению эффективности использования ресурсов.

Эти меры включают:

  • Оптимизацию работы гидроэлектростанций;

  • Планирование распределения воды и электроэнергии в зависимости от сезонных потребностей;

  • Совместные инициативы по энергосбережению на уровне регионов.

Протокол и юридическое закрепление договоренностей

По итогам встречи был подписан трехсторонний протокол, который:

  • Юридически закрепляет объемы зимних поставок электроэнергии;

  • Определяет правила накопления воды для предстоящего вегетационного периода 2026 года;

  • Формализует механизм координации действий между странами по водно-энергетическим вопросам.

Подписание протокола подчеркивает стратегическое значение сотрудничества для устойчивого развития Центральной Азии и укрепления энергетической безопасности региона.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь