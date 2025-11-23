18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.11.2025, 18:00

Головкин возглавил World Boxing: Казахстан получает президента международной федерации впервые в истории

Новости Казахстана

Легендарный казахстанский боксёр Геннадий Головкин официально стал президентом международной федерации World Boxing. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz из Рима, где 23 ноября прошёл конгресс организации, передает Lada.kz. 

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Единственный кандидат и процесс избрания

Головкин оказался единственным допущенным кандидатом из девяти претендентов. Все кандидаты проходили проверку независимой верификационной комиссии, в которую вошли три эксперта, а процесс курировала международная организация Sport Resolutions, специализирующаяся на спортивном арбитраже.

Так как других кандидатов не осталось, согласно уставу World Boxing, его избрание было одобрено единогласно без голосования.

Ранее Головкин уже стал кандидатом в президенты организации, что подготовило почву для его окончательного утверждения.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента Международной федерации World Boxing:

"Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Что такое World Boxing

World Boxing — это международная спортивная федерация, созданная в 2023 году после того, как Международный олимпийский комитет лишил признания IBA (бывшую AIBA) из-за проблем с финансовой прозрачностью и обвинений в коррупции.

Сейчас World Boxing курирует любительский и олимпийский бокс. В сентябре 2024 года Головкин был назначен председателем олимпийской комиссии организации, активно работая над тем, чтобы федерацию признали национальные спортивные структуры и чтобы бокс сохранил место в программе летних Олимпийских игр 2028 года.

На посту президента Головкин сменил нидерландского спортивного функционера Бориса ван дер Ворста.

Заявление Головкина

На конгрессе Головкин обратился к участникам с вдохновляющей речью:

«Для меня большая честь и удовольствие стоять здесь перед вами в качестве президента World Boxing. Наша миссия ясна: работать на благо бокса, восстановить признание МОК и подготовить спортсменов к Олимпийским играм в Брисбене и далее. Я хочу, чтобы каждый боксёр рос в честном и безопасном спорте. Мы будем строить доверие делами, а не словами, поддерживать равенство, честность и защиту спортсменов. Давайте вместе укреплять федерацию и служить нашим спортсменам».

Достижения Головкина

Геннадий Головкин — заслуженный мастер спорта Казахстана, чемпион мира 2003 года и серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года. В профессиональном боксе он провёл 45 боёв, из которых выиграл 42, 37 — нокаутом.

Среди его рекордов:

  • Владение титулами WBC, IBF, IBO и WBA в среднем весе.

  • Серия из 23 нокаутов подряд.

  • Рекорд по проценту нокаутов среди средневесов, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.

  • Превзошёл Бернарда Хопкинса по числу защит титула.

  • В 2025 году выдвинут в Международный зал боксёрской славы.

С февраля 2024 года Головкин также возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана.

Историческое значение избрания

Избрание Геннадия Головкина на пост президента World Boxing стало историческим достижением для Казахстана:

  • Ранее ни один казахстанский спортсмен не занимал руководящий пост в международной федерации ни в одном виде спорта.

  • Теперь GGG продолжает расширять влияние Казахстана в международном спорте и на олимпийской арене.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Это очень большая честь для профессионала, - возглавить федерацию любительского бокса! Поздравляем Геннадия!
23.11.2025, 13:16
