Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау
23.11.2025, 19:25

Новые правила наблюдения: почему баланс на телефонах казахстанцев стал объектом пристального контроля властей

Новости Казахстана 0 3 091

В Казахстане вводятся новые механизмы контроля за мобильными переводами и финансами граждан. Государство расширяет мониторинг не только безналичных операций, но и баланса мобильных телефонов, который ранее использовался для обхода налогового и финансового контроля. Операторы связи позволяют переводить средства с телефона на банковские карты, что создало «серую зону» для различных финансовых схем, сообщает Lada.kz. 

Фото: avestnik.kz
Фото: avestnik.kz

Эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев рассказал Digital Business о новых правилах, возможных рисках и сигнализирующих факторах для автоматических проверок.

Баланс мобильного телефона как финансовый инструмент

Дмитрий Казанцев отметил, что операторы сотовой связи давно предоставляют возможность выводить деньги с баланса на банковские карты:

«Например, у Beeline баланс телефона привязан к специальной карте. Раньше бонусы, кэшбэки и другие начисления зачислялись напрямую на баланс телефона, что могло ускользнуть от контроля».

Почему это важно для государства: баланс телефона не подотчетен налоговым и судебным органам, его нельзя арестовать как банковский счет. Благодаря этой «лазейке» многие обходили финансовый контроль.

Ежедневный мониторинг счетов

Ранее действовал закон о 100 поступлениях от разных лиц за три месяца, но он оказался устаревшим.

«Для предпринимателей с крупными суммами невозможно, чтобы поступления были от 100 разных людей, — поясняет Казанцев. — Поэтому государство решило внедрить ежедневный мониторинг поступлений».

Суть контроля: фиксируются совокупные операции, а не отдельные переводы. Даже небольшие суммы, повторяющиеся месяцами и годами, могут вызвать интерес финмониторинга. Особое внимание уделяется блогерам и другим лицам с регулярными крупными поступлениями.

Новая механика контроля мобильных переводов

Теперь отслеживание средств будет строиться по хронологическому принципу:

  • Совокупность операций показывает реальную финансовую активность.

  • Пример: деньги поступают на баланс, снимаются наличными и исчезают. Если такое повторяется, возникает подозрение в обналичивании с целью сокрытия доходов, взяток или вывода капитала.

  • Система автоматически формирует сигналы для финмониторинга, что сокращает роль ручных проверок.

«Одна транзакция не дает полной картины, а совокупность операций многое показывает», — пояснил Казанцев.

Схемы контроля останутся закрытыми

Эксперт отметил, что детали работы финмониторинга будут скрыты:

«Если раскрыть схемы контроля, злоумышленники подстроятся под них. Поэтому их скорее всего не опубликуют».

Как проверяют переводы родственникам

Переводы между близкими родственниками обычно не рассматриваются как доход, но при больших суммах налоговые органы интересуются источником средств:

  • Мелкие переводы, например в пределах семьи, остаются вне контроля.

  • Крупные суммы (например, 100 млн тенге) вызывают вопросы: откуда деньги, есть ли у отправителя ИП или официальный доход.

Когда казахстанцы перестанут «уходить в наличку»

Казанцев отметил, что простого решения пока нет. Люди часто пытаются «уйти в нал», чтобы избежать контроля, но это временная мера:

«Когда начнешь тратить наличку, она всплывет — за это придется отвечать. Нужно масштабное разъяснение от банков и государства, повышение финансовой грамотности».

Он подчеркнул важность долгосрочной работы:

  • Обучение граждан финансовой грамотности.

  • Осознание, что доходы должны декларироваться и облагаться налогами.

  • Поддержка инициатив типа проекта The Game, который обучает различать финансовые риски и мошенничество.

«Все уже под контролем. Это не что-то новое, просто подготовили законодательную базу и начали говорить об этом вслух. Бежать некуда: получаешь доход — плати налоги», — резюмировал Казанцев.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Давно стараемся всей семьёй, да и групповыми чатами пользоваться исключительно наличными! Так шанс остаться "с носом" уменьшается в разы.
23.11.2025, 17:05
