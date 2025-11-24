18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.11.2025, 20:29

Почему джипы в Казахстане заправляются автогазом по социальным ценам, а баллоны для дома - роскошь

Новости Казахстана 0 945

Нефтегазовый эксперт Олжас Байдильдинов вновь обратил внимание на проблему дисбаланса на рынке сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Казахстане. Поводом для обсуждения стал пост в городском чате Косшы, где жители сообщили о доставке газа из Актобе для отопления домов по цене 140 тенге за литр при соотношении пропан/бутан 60/40, сообщает Lada.kz.

Фото: © Depositphotos.com
Фото: © Depositphotos.com

Эксперт отмечает, что эта стоимость уже стала нормой для частного сектора, хотя в январе 2022 года аналогичный газ в Косшы стоил 120 тенге за литр. Государственное регулирование цен, введённое после январских событий, дало лишь краткосрочный эффект, но не решило проблему дефицита и перекосов рынка.

Две цены на один газ: доставка удваивает стоимость

Байдильдинов подчёркивает, что предельные розничные цены на автогаз во II полугодии 2025 года сильно различаются по регионам:

  • Мангистауская область — 72 тенге за литр;

  • Астана и Акмолинская область — 112 тенге за литр.

При этом реальная стоимость газа, доставляемого с запада страны для отопления домов, почти в два раза превышает социальные тарифы, и это уже «ни для кого не секрет», отмечает эксперт.

Три главных вопроса к государству

По мнению Байдильдинова, нынешнее регулирование рынка не решает ключевых проблем и ставит сразу несколько принципиальных вопросов:

  1. Социальные цены для владельцев дорогих авто
    «Почему джипы и дорогие машины заправляются по соцценам? Почему грузовой транспорт и Газели покупают газ по низким тарифам, если это бизнес, а не социальная нужда?» — задаётся вопросом эксперт.

  2. Регулируются автогаз, но не газ для дома
    Эксперт обращает внимание, что отопление домов и доступ к газовым баллонам куда более социально значимы, чем автогаз, который часто используется с нештатными ГБО-установками.

  3. Сохранение государственного распределения при движении к рынку
    «АГЗС конкурируют не по сервису и ценам, а лишь за доступ к распределению», — констатирует Байдильдинов. По его словам, при текущем ручном управлении рынок не способен формировать справедливую цену, а дисбалансы только усиливаются.

Контекст: растущий спрос и слабое регулирование

На фоне увеличения потребления газа для отопления, особенно в северных регионах, разрыв между официальными и реальными ценами становится всё более очевидным. Эксперт предупреждает: без системного подхода дефицит и перекосы рынка будут лишь усугубляться, а социальная несправедливость в распределении газа — расти.

