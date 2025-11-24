Казахстан ожидает новая система «звездности»

В Казахстане готовится глубокая модернизация правил классификации гостиниц и других объектов размещения. Разработанный по поручению президента пакет поправок уже направлен в Мажилис и нацелен на повышение качества сервиса, прозрачность процедур и укрепление доверия в туристской отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
По данным Министерства туризма и спорта, используемая сегодня система оценки гостиниц была утверждена еще в 2008 году. За это время стандарты индустрии значительно изменились, а Казахстан оказался в числе стран, где критерии «звездности» заметно отстают от международных практик.
Новая модель классификации ориентируется на глобальные подходы, включая стандарты Hotelstars Union. Она предусматривает:
внедрение четкой и обновленной системы оценки;
перераспределение и расширение полномочий Минтуризма;
усиление контроля и повышение квалификации специалистов отрасли.
Согласно данным Бюро национальной статистики, на сентябрь 2025 года в стране зарегистрировано 4 442 объекта размещения. Из них только 112 — около 3% — обладают официальной категорией «звездности».
В министерстве отмечают, что столь низкий показатель связан с несколькими факторами:
отсутствие прозрачной процедуры апелляции;
нерегулярное обновление критериев;
слабый контроль за соблюдением стандартов;
распространенная практика самовольного присвоения звезд.
Все это снижает доверие туристов и создает искаженное представление о реальном уровне сервиса.
Во многих государствах — Германии, Австрии, Греции, Новой Зеландии — оценку гостиниц проводят отраслевые ассоциации или национальные туристские организации. Такой подход делает систему понятной, независимой и единообразной, что формирует доверие и у бизнеса, и у клиентов.
Проект обновленной классификации предусматривает несколько ключевых шагов:
унификацию стандартов по международным критериям;
прозрачность процедур оценки и четкую систему присвоения категорий;
расширение полномочий отраслевого министерства;
обучение и подготовку инспекторов после утверждения закона.
Ожидается, что после внедрения реформы вырастет качество услуг, улучшится репутация казахстанских гостиниц, увеличится число объектов в официальной классификации, а туристский рынок станет более конкурентоспособным.
Помимо реформы «звездности», в Казахстане продолжают работать инструменты государственной поддержки отрасли. Среди них:
компенсация части затрат на оборудование для горнолыжных курортов;
развитие придорожного сервиса;
субсидирование туроператоров и авиаперевозок;
финансирование санитарно-гигиенических узлов.
По данным министерства, эти меры уже способствуют росту внутреннего турпотока и появлению новых туристских продуктов, а также помогают повышать общий уровень сервиса.
