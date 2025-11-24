Инцидент с «брошенным больным» на улице: что заявили власти Казахстана

Центр по борьбе с дезинформацией Казахстана 23 ноября выступил с официальным комментарием по поводу распространявшегося в соцсетях и некоторых онлайн-СМИ видеоролика. В нем утверждалось, что сотрудники казахстанской службы скорой помощи якобы оставили больного на улице без оказания медицинской помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

По информации центра, данное видео является фейком, а показанные на кадрах люди не имеют отношения к казахстанским медикам.

"В распространяемом видео авторами целенаправленно наложена аудиодорожка, усиливающая эффект присутствия и вызывающая у зрителя негативные эмоции. Использование подобных техник является характерным приемом манипуляции, направленным на формирование искаженного восприятия ситуации и повышение эмоционального давления на аудиторию. Это дополнительно подтверждает, что ролик создан не для информирования, а для усиления негатива и дискредитации экстренных служб", – говорится в сообщении.

Отсутствие официальной формы и знаков

Анализ видеоролика показал следующие нарушения:

На форме отсутствуют государственные и ведомственные знаки , которые обязательно должны носить все бригады скорой помощи в Казахстане.

Цветовая гамма и фасон одежды не соответствуют унифицированным стандартам казахстанской службы экстренной помощи.

Эти признаки позволили экспертам определить, что сотрудники на видео не являются официальными медицинскими работниками страны.

Манипулятивное воздействие видео

Центр также обратил внимание на особенности монтажа:

В видео была целенаправленно наложена аудиодорожка , создающая эффект присутствия.

Звуковое сопровождение усиливает эмоциональное восприятие и вызывает негативные эмоции у зрителей.

«Использование подобных приемов является типичной техникой манипуляции. Цель таких видео — формирование искаженного восприятия событий и повышение эмоционального давления на аудиторию», — подчеркнули в центре.

Таким образом, ролик не был создан с целью информирования, а служил для дискредитации экстренных служб.

Реальные обстоятельства инцидента

Дополнительно установлено, что показанный в видео случай произошел 11 марта 2024 года в Волгограде (Россия). Событие в то время широко освещалось российскими СМИ и не имеет отношения к Казахстану.

Вывод: Распространение видео в Казахстане является примером дезинформации, направленной на создание негативного образа службы скорой помощи. Реальные казахстанские медики оказывают помощь пациентам согласно государственным стандартам и не оставляют людей без поддержки.