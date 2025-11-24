18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.11.2025, 08:10

Инцидент с «брошенным больным» на улице: что заявили власти Казахстана

Новости Казахстана 0 1 047

Центр по борьбе с дезинформацией Казахстана 23 ноября выступил с официальным комментарием по поводу распространявшегося в соцсетях и некоторых онлайн-СМИ видеоролика. В нем утверждалось, что сотрудники казахстанской службы скорой помощи якобы оставили больного на улице без оказания медицинской помощи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

По информации центра, данное видео является фейком, а показанные на кадрах люди не имеют отношения к казахстанским медикам.

"В распространяемом видео авторами целенаправленно наложена аудиодорожка, усиливающая эффект присутствия и вызывающая у зрителя негативные эмоции. Использование подобных техник является характерным приемом манипуляции, направленным на формирование искаженного восприятия ситуации и повышение эмоционального давления на аудиторию. Это дополнительно подтверждает, что ролик создан не для информирования, а для усиления негатива и дискредитации экстренных служб", – говорится в сообщении.

Отсутствие официальной формы и знаков

Анализ видеоролика показал следующие нарушения:

  • На форме отсутствуют государственные и ведомственные знаки, которые обязательно должны носить все бригады скорой помощи в Казахстане.

  • Цветовая гамма и фасон одежды не соответствуют унифицированным стандартам казахстанской службы экстренной помощи.

Эти признаки позволили экспертам определить, что сотрудники на видео не являются официальными медицинскими работниками страны.

Манипулятивное воздействие видео

Центр также обратил внимание на особенности монтажа:

  • В видео была целенаправленно наложена аудиодорожка, создающая эффект присутствия.

  • Звуковое сопровождение усиливает эмоциональное восприятие и вызывает негативные эмоции у зрителей.

«Использование подобных приемов является типичной техникой манипуляции. Цель таких видео — формирование искаженного восприятия событий и повышение эмоционального давления на аудиторию», — подчеркнули в центре.

Таким образом, ролик не был создан с целью информирования, а служил для дискредитации экстренных служб.

Реальные обстоятельства инцидента

Дополнительно установлено, что показанный в видео случай произошел 11 марта 2024 года в Волгограде (Россия). Событие в то время широко освещалось российскими СМИ и не имеет отношения к Казахстану.

Вывод: Распространение видео в Казахстане является примером дезинформации, направленной на создание негативного образа службы скорой помощи. Реальные казахстанские медики оказывают помощь пациентам согласно государственным стандартам и не оставляют людей без поддержки.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь