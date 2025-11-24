Почему смена паспорта в Казахстане не спасает от долгов

Кредитная история каждого гражданина отражает его финансовую дисциплину и надежность. Она напрямую влияет на одобрение заявок и условия по ипотеке, автокредитам и другим видам займов. Понимание того, как формируется и обновляется кредитная история, помогает заемщикам контролировать свои финансовые возможности, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Некоторые казахстанцы считают, что смена имени или фамилии может «обнулить» кредитную историю. Однако представители Государственного кредитного бюро (ГКБ) опровергли этот миф. Смена персональных данных не влияет на записи о прошлых кредитах: вся информация сохраняется за владельцем даже после изменения имени.
Данные о просрочках по кредитам остаются в кредитном отчете до пяти лет после того, как поступила последняя информация о займе, если за этот период у заемщика не было новых кредитов. Это значит, что даже после полного погашения долга и смены имени негативная запись будет видна кредиторам в течение этого времени.
Кредитные бюро и поставщики информации используют сложные методики расчета кредитного скоринга — оценки платежеспособности заемщика. Однако они не обязаны раскрывать точные алгоритмы расчета. Это делает невозможным манипулирование результатами с помощью смены имени или других простых действий.
Хотя смена имени не решает проблему, заемщики могут улучшить свою кредитную историю другими способами:
Своевременно погашать кредиты и задолженности.
Избегать просрочек и реструктуризаций без необходимости.
Следить за количеством активных кредитов и их сроками.
Проверять кредитный отчет и устранять ошибки в данных.
