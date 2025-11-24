18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.11.2025, 08:32

Почему смена паспорта в Казахстане не спасает от долгов

Новости Казахстана 0 357

Кредитная история каждого гражданина отражает его финансовую дисциплину и надежность. Она напрямую влияет на одобрение заявок и условия по ипотеке, автокредитам и другим видам займов. Понимание того, как формируется и обновляется кредитная история, помогает заемщикам контролировать свои финансовые возможности, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Миф о «сбросе» истории при смене имени

Некоторые казахстанцы считают, что смена имени или фамилии может «обнулить» кредитную историю. Однако представители Государственного кредитного бюро (ГКБ) опровергли этот миф. Смена персональных данных не влияет на записи о прошлых кредитах: вся информация сохраняется за владельцем даже после изменения имени.

Срок хранения информации о просрочках

Данные о просрочках по кредитам остаются в кредитном отчете до пяти лет после того, как поступила последняя информация о займе, если за этот период у заемщика не было новых кредитов. Это значит, что даже после полного погашения долга и смены имени негативная запись будет видна кредиторам в течение этого времени.

Кредитный скоринг и его особенности

Кредитные бюро и поставщики информации используют сложные методики расчета кредитного скоринга — оценки платежеспособности заемщика. Однако они не обязаны раскрывать точные алгоритмы расчета. Это делает невозможным манипулирование результатами с помощью смены имени или других простых действий.

Как реально улучшить кредитную историю

Хотя смена имени не решает проблему, заемщики могут улучшить свою кредитную историю другими способами:

  • Своевременно погашать кредиты и задолженности.

  • Избегать просрочек и реструктуризаций без необходимости.

  • Следить за количеством активных кредитов и их сроками.

  • Проверять кредитный отчет и устранять ошибки в данных.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь