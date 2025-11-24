Рост зарплат есть, а денег нет: реальная правда об уровне доходов в Казахстане

Несмотря на официальные данные о росте средней зарплаты, большинство казахстанцев по-прежнему ощущают финансовое давление. Аналитики отмечают, что статистика скрывает важные нюансы, которые напрямую влияют на реальные доходы населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По данным статистики, в третьем квартале 2025 года средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 429 368 тенге, что на 10% больше, чем за тот же период 2024 года. Однако по сравнению со вторым кварталом текущего года наблюдается снижение на 4,3%.
Аналитики из издания EconomyKZ отмечают, что официальный годовой прирост выглядит как позитивный показатель экономики, но реальные доходы населения, с учётом инфляции, снизились на 2%. То есть, несмотря на рост номинальной зарплаты, цены «съели» часть доходов казахстанцев.
Медианная зарплата, отражающая доход «среднего» работника, составляет 302 584 тенге.
Разрыв между средней и медианной зарплатой превышает 126 тысяч тенге, что свидетельствует о том, что рост среднего дохода обеспечивают высокие зарплаты ограниченного числа работников, а не массовое повышение доходов.
С 1 января 2025 года минимальная зарплата была установлена на уровне 85 000 тенге. Это положительно сказывается на низкооплачиваемых отраслях, но не меняет общую картину социальной разницы.
Эксперты подчеркивают: рост номинальной зарплаты и улучшение экономических показателей ощущается далеко не всеми.
Прирост зарплат в разных отраслях оказался крайне неравномерным:
Лидеры по росту доходов:
IT: +21,5%
Сельское хозяйство: +18,4%
Транспорт и логистика: +17,6%
Средний рост:
Водоснабжение и обращение с отходами: +15,5%
Энергоснабжение: +14,5%
Промышленность: +11%
Минимальный рост:
Строительство: +2,5%
Здравоохранение: +5%
Гостеприимство: +6,2%
При этом самые высокие зарплаты остаются у работников добывающей промышленности, их доходы в 2,1 раза превышают средний показатель.
Разрыв наблюдается и по регионам:
Лидеры по росту зарплат:
Жетісу: +18,1%
Алматы: +15,9%
Астана: +13%
Остальные регионы показывают гораздо меньший прирост, что создаёт двухскоростную экономику – одни регионы и отрасли стремительно развиваются, другие остаются на фоне роста цен и инфляции.
Аналитики отмечают, что ситуация выглядит парадоксально:
Казахстан демонстрирует впечатляющий рост номинальных зарплат,
Но медианные показатели и реальные доходы показывают, что улучшения ощущает далеко не всё население.
Двухскоростная экономика формирует новые социальные различия, где одни отрасли и регионы богатеют быстрее, а другие едва покрывают рост цен.
