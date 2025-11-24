Рост зарплат есть, а денег нет: реальная правда об уровне доходов в Казахстане

Несмотря на официальные данные о росте средней зарплаты, большинство казахстанцев по-прежнему ощущают финансовое давление. Аналитики отмечают, что статистика скрывает важные нюансы, которые напрямую влияют на реальные доходы населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото с сайта ibirzha.kz

Рост средней зарплаты и реальное положение дел

По данным статистики, в третьем квартале 2025 года средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 429 368 тенге, что на 10% больше, чем за тот же период 2024 года. Однако по сравнению со вторым кварталом текущего года наблюдается снижение на 4,3%.

Аналитики из издания EconomyKZ отмечают, что официальный годовой прирост выглядит как позитивный показатель экономики, но реальные доходы населения, с учётом инфляции, снизились на 2%. То есть, несмотря на рост номинальной зарплаты, цены «съели» часть доходов казахстанцев.

Разрыв между средней и медианной зарплатой

Медианная зарплата, отражающая доход «среднего» работника, составляет 302 584 тенге.

Разрыв между средней и медианной зарплатой превышает 126 тысяч тенге, что свидетельствует о том, что рост среднего дохода обеспечивают высокие зарплаты ограниченного числа работников, а не массовое повышение доходов.

С 1 января 2025 года минимальная зарплата была установлена на уровне 85 000 тенге. Это положительно сказывается на низкооплачиваемых отраслях, но не меняет общую картину социальной разницы.

Эксперты подчеркивают: рост номинальной зарплаты и улучшение экономических показателей ощущается далеко не всеми.

Отраслевая динамика: кто зарабатывает больше

Прирост зарплат в разных отраслях оказался крайне неравномерным:

Лидеры по росту доходов : IT: +21,5% Сельское хозяйство: +18,4% Транспорт и логистика: +17,6%

Средний рост : Водоснабжение и обращение с отходами: +15,5% Энергоснабжение: +14,5% Промышленность: +11%

Минимальный рост : Строительство: +2,5% Здравоохранение: +5% Гостеприимство: +6,2%



При этом самые высокие зарплаты остаются у работников добывающей промышленности, их доходы в 2,1 раза превышают средний показатель.

Региональные различия

Разрыв наблюдается и по регионам:

Лидеры по росту зарплат : Жетісу: +18,1% Алматы: +15,9% Астана: +13%

Остальные регионы показывают гораздо меньший прирост, что создаёт двухскоростную экономику – одни регионы и отрасли стремительно развиваются, другие остаются на фоне роста цен и инфляции.

Итоги: социальные различия усиливаются

Аналитики отмечают, что ситуация выглядит парадоксально:

Казахстан демонстрирует впечатляющий рост номинальных зарплат ,

Но медианные показатели и реальные доходы показывают, что улучшения ощущает далеко не всё население.

Двухскоростная экономика формирует новые социальные различия, где одни отрасли и регионы богатеют быстрее, а другие едва покрывают рост цен.