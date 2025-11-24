Российские университеты раскрыли секреты поступления для казахстанских абитуриентов

Более 3,5 тысяч человек стали участниками девятой образовательной выставки «Учись в России», которая прошла 22–23 ноября в Астане. Мероприятие организовало Россотрудничество , а его площадкой стал Русский дом в столице Казахстана, сообщает Lada.kz.

© Photo : Россотрудничество

Выставка длилась всего два дня, но за это время успела привлечь внимание как школьников и абитуриентов, так и их родителей, желающих узнать о возможностях получения образования в России.

Участие 45 российских вузов

На мероприятии были представлены 45 российских университетов, предоставивших посетителям полную информацию о современных образовательных программах.

Гости выставки смогли ознакомиться с:

условиями поступления в российские вузы;

программами обучения по различным направлениям;

возможностями обучения по квоте Правительства РФ ;

актуальными образовательными и карьерными перспективами в России.

Представители Россотрудничества подчеркнули, что интерес к российскому образованию среди казахстанских абитуриентов остаётся высоким, а выставка ещё раз подтвердила востребованность таких образовательных программ.

Следующая выставка — в марте 2026 года

Организаторы уже анонсировали проведение следующей выставки «Учись в России» в Астане в марте 2026 года. Мероприятие вновь соберёт российских образовательных экспертов и абитуриентов, желающих получить подробную информацию о возможностях учебы за рубежом.