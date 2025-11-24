Российские университеты раскрыли секреты поступления для казахстанских абитуриентов

Более 3,5 тысяч человек стали участниками девятой образовательной выставки «Учись в России», которая прошла 22–23 ноября в Астане. Мероприятие организовало Россотрудничество, а его площадкой стал Русский дом в столице Казахстана, сообщает Lada.kz.
Выставка длилась всего два дня, но за это время успела привлечь внимание как школьников и абитуриентов, так и их родителей, желающих узнать о возможностях получения образования в России.
На мероприятии были представлены 45 российских университетов, предоставивших посетителям полную информацию о современных образовательных программах.
Гости выставки смогли ознакомиться с:
условиями поступления в российские вузы;
программами обучения по различным направлениям;
возможностями обучения по квоте Правительства РФ;
актуальными образовательными и карьерными перспективами в России.
Представители Россотрудничества подчеркнули, что интерес к российскому образованию среди казахстанских абитуриентов остаётся высоким, а выставка ещё раз подтвердила востребованность таких образовательных программ.
Организаторы уже анонсировали проведение следующей выставки «Учись в России» в Астане в марте 2026 года. Мероприятие вновь соберёт российских образовательных экспертов и абитуриентов, желающих получить подробную информацию о возможностях учебы за рубежом.
