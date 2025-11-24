Когда спор на дороге превращается в бой: Атырау и спецназ «Арлан» на видео

В Атырау произошёл дорожно-транспортный конфликт, который перерос в настоящую драку между двумя водителями. На место событий оперативно прибыли бойцы спецподразделения «Арлан», предотвратившие эскалацию ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Кадр из видео

Конфликт на улице Баймуханова

Инцидент случился на одной из центральных улиц города — Баймуханова. По предварительным данным, водители автомобилей Hyundai и Toyota не смогли разъехаться, после чего между ними завязалась словесная перепалка.

Ссора быстро переросла в физическое столкновение — момент драки был зафиксирован пассажиркой одного из автомобилей на видео.

Вмешательство спецназа

В это время рядом проезжали бойцы «Арлана», которые оперативно остановились и вмешались в конфликт. Их действия помогли быстро локализовать драку.

Почти одновременно на место прибыла скорая помощь, следовавшая на другой вызов, что позволило вовремя оказать медицинскую помощь пострадавшему.

Последствия драки

В ходе столкновения 38-летний водитель Toyota получил перелом руки, который был причинён 24-летним водителем Hyundai.

Сотрудники полиции уточнили:

Водителя Hyundai доставили в оперативно-следственную группу городского отдела полиции №2.

В отношении него составлены административные протоколы за: управление транспортным средством без государственных регистрационных номеров; отсутствие страховки.



Автомобиль нарушителя был отправлен на штрафстоянку, а в отношении мужчины начато досудебное расследование по статье «Хулиганство».

Итог

Своевременное вмешательство спецподразделения не только прекратило конфликт, но и позволило избежать более серьёзных последствий для участников инцидента и прохожих.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику