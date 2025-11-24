Призывали к нападениям и убийствам в Казахстане: КНБ провёл серию задержаний

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании сторонников деструктивных религиозных течений, которые, по версии следствия, выступали против светского строя страны и пропагандировали насилие по религиозным мотивам. Информацию передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на официальное сообщение КНБ, сообщает Lada.kz.

Фото: t.me/knbgov_kz

Задержания в четырёх городах

В ноябре сотрудники КНБ провели спецоперации в Алматы, Актобе, Конаеве и Шымкенте. В результате были задержаны шесть человек, подозреваемых в распространении материалов с призывами к терроризму, в том числе через социальные сети.

Следствие утверждает, что задержанные распространяли призывы к нападениям и убийствам, а также активно выступали против светского характера государства.

Обыски и изъятые материалы

В ходе обысков у задержанных были изъяты:

огнестрельное и холодное оружие;

значительное количество религиозной литературы.

Санкция суда позволила взять этих лиц под арест. Дополнительная информация о задержанных не разглашается.

Судебная практика по аналогичным делам

Ранее, 3 ноября, житель Актюбинской области был осуждён на семь лет лишения свободы за распространение материалов с призывами к терроризму. Приговор уже вступил в законную силу.

Статистика по борьбе с терроризмом и экстремизмом

С начала 2025 года, по данным КНБ: