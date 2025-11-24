18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.11.2025, 11:24

Мораторий не спасает: в Казахстане резко подорожал бензин - новые цены и причины роста

Новости Казахстана 0 17 480

В Казахстане вновь наблюдается резкий рост цен на топливо, что ощутили миллионы автомобилистов по всей стране. Несмотря на действующий ценовой мораторий на некоторые виды топлива, остальные марки продолжают дорожать, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

©Safarov Nariman/Shutterstock/Fotodom
©Safarov Nariman/Shutterstock/Fotodom

Скачок цен на АЗС: кто пострадал больше всего

В конце прошлой недели бензин АИ‑95, являющийся вторым по популярности среди казахстанских автомобилистов, подорожал до 311 тенге за литр. Рост начался с одной из ключевых сетей АЗС и быстро распространился на другие — так называемый «эффект домино».

Среднее повышение цен составило 10–11 тенге за литр, при этом на некоторых станциях, где бензин ранее стоил 305 тенге, цена выросла на 6 тенге.

Текущие средние цены на топливо в Казахстане

По данным digitalbusiness.kz, на сегодняшний день средние цены на основные виды топлива в стране следующие:

  • АИ‑92 — около 241 тенге за литр

  • АИ‑95 — примерно 311 тенге

  • АИ‑98 — около 365 тенге

  • Дизельное топливо — около 335 тенге

  • Автогаз — в диапазоне 107–112 тенге

Стоит отметить, что мораторий распространяется только на АИ‑92 и дизель, тогда как другие марки остаются свободными для рыночного регулирования.

Причины резкого подорожания бензина

Эксперты выделяют несколько факторов, которые привели к росту цен:

  1. Отсутствие контроля для АИ‑95 и АИ‑98
    Ценовой мораторий не распространяется на эти марки, поэтому АЗС могут корректировать цены в зависимости от рыночной конъюнктуры.

  2. Рост закупочных цен и логистических расходов
    Дорожающие сырьё и доставка топлива увеличивают себестоимость бензина, что автоматически отражается на конечной цене.

  3. Реакция рынка «по цепочке»
    Первоначальное повышение цен на одной сети АЗС вызвало цепную реакцию у конкурентов, что выглядит как скоординированная рыночная стратегия.

Что ожидать автомобилистам

Автомобилистам следует быть готовыми к тому, что цены на бензин продолжат колебаться, особенно на марки, не подпадающие под мораторий. Для экономии можно:

  • Следить за акциями и скидками на разных АЗС

  • Рассматривать альтернативные виды топлива, включая автогаз

  • Планировать поездки с учетом увеличившихся расходов на бензин

