Банковская карта только для зарплаты: за посторонние переводы в Казахстане с 2026 года - крупный штраф

С нового года в Казахстане вступают новые правила отслеживания мобильных переводов. Налоговый эксперт Дмитрий Казанцев рассказал, как казахстанцам подготовиться к проверкам и какие изменения ожидают владельцев банковских карт, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Банковская карта должна быть «чистой»

По словам Дмитрия Казанцева, уже с 1 января 2026 года к использованию личных банковских карт государство будет подходить строже. Особое внимание уделяется регулярности и источникам поступлений:

Нерегулярные или многочисленные переводы могут вызвать вопросы у налоговых органов.

Владелец карты должен быть готов предоставить объяснения по каждой подозрительной операции.

Эксперт подчеркнул, что карта должна использоваться исключительно для личных нужд:

получение заработной платы;

получение дивидендов;

переводы от близких родственников.

Такое правило действует независимо от того, ведет ли человек малый бизнес или нет. Ранее государство отменило камеральные проверки для малого бизнеса, но новый этап контроля касается всех.

Возможные санкции за нарушения

Налоговый эксперт перечислил меры ответственности, которые могут быть применены к владельцам карт при сокрытии доходов или подозрительных переводах:

Доначисление налогов – до 10% от неуплаченной суммы. Штраф – до 200% от суммы налога. Изъятие имущества – в редких случаях, особенно при подозрении в коррупции.

Пример: если человек владеет, например, десятью квартирами без подтвержденных доходов, налоговые органы могут потребовать объяснения происхождения активов.

Для большинства казахстанцев последствия будут мягче: обычно ограничатся уплатой доначисленного налога в размере 10% с возможностью внесения платежа в течение 30 рабочих дней.

Как подготовиться к проверкам

Эксперт рекомендует заранее систематизировать информацию о своих доходах и переводах, чтобы:

быстро предоставлять необходимые документы;

избегать лишних штрафов;

держать личные финансы прозрачными для государства.

Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и спокойно использовать личные банковские карты для повседневных операций.