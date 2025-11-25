18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.11.2025, 06:29

Скандал на 150 млрд: Минздрав обвинили в коррупции при закупках вакцин

Новости Казахстана 0 640

Общественный деятель Дидар Смагулов обвинил Министерство здравоохранения Казахстана в коррупционных схемах, связанных с закупками бесклеточных вакцин французской фармкомпании Sanofi. По его данным, с 2013 года страна приобрела вакцины Гексаксим, Пентаксим и Адасель почти на 150 млрд тенге, несмотря на сомнения в их эффективности и предупреждения международных структур, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz»

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Обвинения в масштабной коррупции

Смагулов подчеркнул, что одни только бесклеточные вакцины Sanofi обошлись бюджету в 149,5 млрд тенге, что, по его словам, может свидетельствовать о системном лоббизме и непрозрачных схемах в Минздраве.

Несмотря на рекомендации ВОЗ

Активист напомнил, что еще в 2012 году ВОЗ рекомендовала странам не торопиться с переходом на бесклеточные вакцины, поскольку они отличаются меньшей эффективностью и требуют более частых ревакцинаций. Однако эти предостережения, по словам Смагулова, не были учтены казахстанским Минздравом.

Он утверждает, что закупки продолжались годами, несмотря на явные риски и отсутствие необходимости столь быстрого и масштабного перехода на новый тип вакцин.

Упоминание США о взятках: позиция американского регулятора

Ситуация, по словам Смагулова, усугубляется фактом, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще в 2018 году опубликовала пресс-релиз, согласно которому Sanofi была уличена в даче взяток должностным лицам Казахстана для победы в госзакупках.

Несмотря на выявленные нарушения, казахстанские чиновники, по словам активиста, не только не были привлечены к ответственности, но некоторые из них даже получили повышение.

В то же время Sanofi выплатила более 25 млн долларов штрафов, однако продолжила сотрудничество с Казахстаном и поставки вакцин.

Обвинения в адрес вице-министра и конфликт на заседании Мажилиса

Дидар Смагулов сообщил, что поднял тему возможного лобби Sanofi на заседании профильного комитета Мажилиса. Однако, по его словам, столкнулся с «наглой ложью» со стороны первого вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева.

Чиновник, утверждает Смагулов, отрицал участие представителей Sanofi в независимых комиссиях, связанных с закупками. При этом протокол заседания, которым располагает общественник, подтверждает обратное и фиксирует присутствие представителей компании.

Обращения в надзорные органы и запрос в посольство США

После инцидента на парламентском заседании Смагулов направил обращение в Агентство по делам госслужбы (АДГС), потребовав проверить действия первого вице-министра на предмет возможного введения парламентариев в заблуждение.

Кроме того, активист запросил через Посольство США информацию о конкретных казахстанских чиновниках, которым, согласно материалам расследования SEC, могли передаваться взятки от Sanofi при участии в тендерах.

Что дальше

Скандал вокруг закупок вакцин приобретает все больший резонанс. Общественность ожидает реакции надзорных органов, а также пояснений от Минздрава по поводу многолетних контрактов с Sanofi, рекомендаций ВОЗ и возможного участия чиновников в коррупционных схемах.

