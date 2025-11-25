18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.11.2025, 07:13

Удары по КТК и ГПЗ: Казахстан предупреждает Украину о последствиях — МИД

Новости Казахстана 0 1 020

Казахстан официально уведомляет Украину о своей обеспокоенности в связи с атаками беспилотников на стратегические объекты, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik / Санат Имангалиев
© Sputnik / Санат Имангалиев

Постоянный контакт с украинской стороной

Смадияров подчеркнул, что Казахстан поддерживает регулярный диалог с украинской стороной по вопросам безопасности и защиты инфраструктуры.

«Мы на постоянной связи с украинской стороной по этим вопросам. Естественно, мы всегда доводим свою озабоченность», — отметил представитель МИД.

Однако он добавил, что более детальные разбирательства по инцидентам ведут профильные структуры: Министерство энергетики Казахстана и компания «КазМунайГаз». Эти организации обладают точной информацией о характере и последствиях атак.

Информация о нападениях в октябре и ноябре

По словам Смадиярова, все инциденты, произошедшие в октябре и ноябре 2025 года, обязательно передаются украинской стороне для совместного анализа и выработки мер безопасности.

Реакция Министерства энергетики

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов назвал удары беспилотников Вооруженных сил Украины по объектам КТК «атакой и на казахстанскую инфраструктуру».

«Это не просто атаки на международный консорциум, но и прямое вмешательство в работу стратегически важной инфраструктуры Казахстана», — подчеркнул Аккенженов.

Министр отметил, что последствия подобных действий могут повлиять на энергетическую безопасность республики и требуют внимательного мониторинга и дипломатического реагирования.

Значение ситуации для Казахстана

  • Стратегическая инфраструктура под угрозой: КТК является ключевым объектом экспорта казахстанской нефти, а Оренбургский ГПЗ обеспечивает переработку энергоносителей.

  • Дипломатические меры: Казахстан стремится решать вопросы через официальные каналы, демонстрируя приверженность международным нормам и безопасности.

  • Необходимость координации: Вмешательство профильных министерств и компаний указывает на комплексный подход к защите энергетических объектов.

3
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь