Удары по КТК и ГПЗ: Казахстан предупреждает Украину о последствиях — МИД

Казахстан официально уведомляет Украину о своей обеспокоенности в связи с атаками беспилотников на стратегические объекты, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Постоянный контакт с украинской стороной

Смадияров подчеркнул, что Казахстан поддерживает регулярный диалог с украинской стороной по вопросам безопасности и защиты инфраструктуры.

«Мы на постоянной связи с украинской стороной по этим вопросам. Естественно, мы всегда доводим свою озабоченность», — отметил представитель МИД.

Однако он добавил, что более детальные разбирательства по инцидентам ведут профильные структуры: Министерство энергетики Казахстана и компания «КазМунайГаз». Эти организации обладают точной информацией о характере и последствиях атак.

Информация о нападениях в октябре и ноябре

По словам Смадиярова, все инциденты, произошедшие в октябре и ноябре 2025 года, обязательно передаются украинской стороне для совместного анализа и выработки мер безопасности.

Реакция Министерства энергетики

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов назвал удары беспилотников Вооруженных сил Украины по объектам КТК «атакой и на казахстанскую инфраструктуру».

«Это не просто атаки на международный консорциум, но и прямое вмешательство в работу стратегически важной инфраструктуры Казахстана», — подчеркнул Аккенженов.

Министр отметил, что последствия подобных действий могут повлиять на энергетическую безопасность республики и требуют внимательного мониторинга и дипломатического реагирования.

Значение ситуации для Казахстана