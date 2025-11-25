Имангали Тасмагамбетов уходит с поста главы ОДКБ: кто займет его место?

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов завершает свою каденцию. Он занимал эту должность с 1 января 2023 года, сменив на посту Станислава Зася, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
По информации ОДКБ, 27 ноября в Бишкеке пройдет сессия Совета коллективной безопасности (СКБ). Среди ключевых вопросов повестки дня — рассмотрение кандидатуры нового генерального секретаря организации на период 2026–2029 годов.
«На сессии СКБ ОДКБ планируется принять декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, а также рассмотреть кандидатуру генерального секретаря на предстоящий трехлетний период. Кроме того, ожидается объявление приоритетов предстоящего председательства Российской Федерации в организации в 2026 году», — говорится в официальном сообщении.
До назначения в ОДКБ Тасмагамбетов занимал ряд ключевых государственных постов:
премьер-министр Казахстана;
руководитель Администрации президента;
министр обороны;
аким Алматы и Астаны;
посол Казахстана в России;
член совета директоров «КамАЗа».
С 2022 года он также возглавляет Федерацию гольфа Казахстана.
ОДКБ объединяет шесть стран: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. Организация координирует меры коллективной безопасности и военное сотрудничество между государствами-членами.
