Имангали Тасмагамбетов уходит с поста главы ОДКБ: кто займет его место?

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов завершает свою каденцию. Он занимал эту должность с 1 января 2023 года, сменив на посту Станислава Зася, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: odkb-csto.org

Заседание Совета коллективной безопасности в Бишкеке

По информации ОДКБ, 27 ноября в Бишкеке пройдет сессия Совета коллективной безопасности (СКБ). Среди ключевых вопросов повестки дня — рассмотрение кандидатуры нового генерального секретаря организации на период 2026–2029 годов.

«На сессии СКБ ОДКБ планируется принять декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, а также рассмотреть кандидатуру генерального секретаря на предстоящий трехлетний период. Кроме того, ожидается объявление приоритетов предстоящего председательства Российской Федерации в организации в 2026 году», — говорится в официальном сообщении.

Опыт и карьера Имангали Тасмагамбетова

До назначения в ОДКБ Тасмагамбетов занимал ряд ключевых государственных постов:

премьер-министр Казахстана;

руководитель Администрации президента;

министр обороны;

аким Алматы и Астаны;

посол Казахстана в России;

член совета директоров «КамАЗа».

С 2022 года он также возглавляет Федерацию гольфа Казахстана.

Структура ОДКБ

ОДКБ объединяет шесть стран: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. Организация координирует меры коллективной безопасности и военное сотрудничество между государствами-членами.