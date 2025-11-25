Казахстанцы жалуются на откровенный обман: что скрывают продавцы от покупателей

Казахстанцы все чаще сталкиваются с трудностями при возврате денег за покупки и обмене некачественных товаров. Такие данные приводит комитет по защите прав потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: U__Photo / Shutterstock.com

Количество жалоб растет

По словам председателя комитета Болата Танабергенова, с начала 2025 года поступило 68 тыс. обращений от населения.

Наибольшее число жалоб связано с розничной торговлей — 28 тыс., или 41,3% всех обращений. Граждане жалуются на:

отказ в обмене и возврате как качественных, так и некачественных товаров,

невыплату денег за брак.

В сфере электронной торговли поступило 15,3 тыс. жалоб (22,6%), включая:

отсутствие информации о товаре и продавце,

несоответствие покупки описанию,

отказ интернет-магазинов в возврате денег,

случаи мошенничества.

Еще 5,2 тыс. обращений (7,7%) касаются бытовых услуг.

Как реагируют власти

Из общего числа жалоб 37% (25 тыс.) были удовлетворены в полном объеме. Разъяснения и консультации получили 34% (23 тыс.) потребителей, а 15,5 тыс. обращений (23%) направлены в другие государственные органы.

Региональные департаменты за 10 месяцев провели 1 тыс. проверок и 31 профилактический контроль среди продавцов. В результате:

оштрафованы 696 субъектов бизнеса на 23 млн тенге,

предупреждения получили 347 предпринимателей.

Всего с начала года права потребителей защищены на сумму 2,2 млрд тенге, в 2024 году — свыше 2 млрд тенге.

Электронная торговля под контролем

С ростом цифровизации особое внимание уделяется электронной торговле. Количество жалоб в этом сегменте с 2022 по 2024 год увеличилось в 5,5 раза — с 2,6 тыс. до 14,5 тыс. С начала 2025 года поступило уже 15,3 тыс. жалоб.

«В условиях дальнейшего развития онлайн-торговли число обращений, скорее всего, будет продолжать расти», — прогнозирует Болат Танабергенов.

Законодательные меры

По действующему законодательству требования к офлайн- и онлайн-продавцам одинаковы. Однако на практике они соблюдаются не всегда, особенно на электронных платформах.

Комитет предлагает обязать владельцев таких площадок заключать с предпринимателями договоры о соблюдении законодательства о защите прав потребителей. Невыполнение этих требований может повлечь ответственность и лишение права торговли на платформе.

Сейчас в мажилисе рассматривается проект нового закона «О защите прав потребителей».