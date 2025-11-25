Товары без маркировки и документов: Россия открыла упрощенный въезд для более 3 тысяч фур из Казахстана

С территории Казахстана в Россию въехало 3205 грузовиков с товарами, оформление которых проводилось в упрощенном режиме, сообщает Федеральная таможенная служба России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Данный порядок действует на основании указа президента РФ Владимира Путина от 24 октября 2025 года №778. Согласно документу, до 10 декабря 2025 года автотранспорт может ввозить товары из Казахстана и Кыргызстана в Россию без стандартных документов, подтверждающих статус товаров как продукции ЕАЭС, а также без обязательной маркировки, при соблюдении ряда условий.
В Федеральной таможенной службе уточнили, что до окончания действия упрощенного режима осталось всего 16 дней. Это означает, что после 10 декабря грузовые автомобили будут обязаны проходить стандартное оформление и предъявлять необходимые документы.
После пересечения границы все фуры, подпадающие под действие указа, сопровождаются должностными лицами таможенных органов до складов временного хранения. Такой подход обеспечивает контроль над перемещением товаров и предотвращает нарушения правил ввоза.
Таким образом, за период действия указа Путинa тысячи грузовиков смогли беспрепятственно доставлять товары из Казахстана в Россию, что существенно упрощает торговые операции и снижает бюрократическую нагрузку на перевозчиков.
