25.11.2025, 09:09

Товары без маркировки и документов: Россия открыла упрощенный въезд для более 3 тысяч фур из Казахстана

Новости Казахстана 0 634

С территории Казахстана в Россию въехало 3205 грузовиков с товарами, оформление которых проводилось в упрощенном режиме, сообщает Федеральная таможенная служба России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Указ Путина открывает временный упрощенный порядок

Данный порядок действует на основании указа президента РФ Владимира Путина от 24 октября 2025 года №778. Согласно документу, до 10 декабря 2025 года автотранспорт может ввозить товары из Казахстана и Кыргызстана в Россию без стандартных документов, подтверждающих статус товаров как продукции ЕАЭС, а также без обязательной маркировки, при соблюдении ряда условий.

Срок действия указа подходит к концу

В Федеральной таможенной службе уточнили, что до окончания действия упрощенного режима осталось всего 16 дней. Это означает, что после 10 декабря грузовые автомобили будут обязаны проходить стандартное оформление и предъявлять необходимые документы.

Особенности процедуры сопровождения грузов

После пересечения границы все фуры, подпадающие под действие указа, сопровождаются должностными лицами таможенных органов до складов временного хранения. Такой подход обеспечивает контроль над перемещением товаров и предотвращает нарушения правил ввоза.

Итог

Таким образом, за период действия указа Путинa тысячи грузовиков смогли беспрепятственно доставлять товары из Казахстана в Россию, что существенно упрощает торговые операции и снижает бюрократическую нагрузку на перевозчиков.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь