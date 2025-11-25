Товары без маркировки и документов: Россия открыла упрощенный въезд для более 3 тысяч фур из Казахстана

С территории Казахстана в Россию въехало 3205 грузовиков с товарами , оформление которых проводилось в упрощенном режиме , сообщает Федеральная таможенная служба России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik / Михаил Воскресенский

Указ Путина открывает временный упрощенный порядок

Данный порядок действует на основании указа президента РФ Владимира Путина от 24 октября 2025 года №778. Согласно документу, до 10 декабря 2025 года автотранспорт может ввозить товары из Казахстана и Кыргызстана в Россию без стандартных документов, подтверждающих статус товаров как продукции ЕАЭС, а также без обязательной маркировки, при соблюдении ряда условий.

Срок действия указа подходит к концу

В Федеральной таможенной службе уточнили, что до окончания действия упрощенного режима осталось всего 16 дней. Это означает, что после 10 декабря грузовые автомобили будут обязаны проходить стандартное оформление и предъявлять необходимые документы.

Особенности процедуры сопровождения грузов

После пересечения границы все фуры, подпадающие под действие указа, сопровождаются должностными лицами таможенных органов до складов временного хранения. Такой подход обеспечивает контроль над перемещением товаров и предотвращает нарушения правил ввоза.

Итог

Таким образом, за период действия указа Путинa тысячи грузовиков смогли беспрепятственно доставлять товары из Казахстана в Россию, что существенно упрощает торговые операции и снижает бюрократическую нагрузку на перевозчиков.