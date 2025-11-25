Китайские бренды захватывают рынок: топ-10 авто, от которых сходят с ума казахстанские покупатели

Эксперты отмечают, что в 2025 году китайские производители уверенно усилили своё присутствие на рынке новых автомобилей Казахстана. Основными драйверами роста стали Changan, BYD и Hongqi, особенно в сегментах электромобилей и гибридов. В связи с этим покупателям стало сложнее ориентироваться в ассортименте, а дилерам — управлять поставками и спросом. Об актуальных трендах рассказал руководитель продукта «Новые Авто» на Kolesa.kz Ербол Шомбинов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Недавний круглый стол с участием автодилеров Астаны позволил проанализировать текущую ситуацию на рынке новых автомобилей и динамику спроса. Эксперты отмечают, что точная аналитика помогает выстраивать работу с клиентами и планировать поставки.
По данным за первые девять месяцев 2025 года:
Рынок растёт в объёме продаж, но демонстрирует замедление темпов — количество сделок снизилось на 4,5% по сравнению с 2024 годом.
Продажи новых автомобилей в РК составили 153 780 единиц, что на 19% выше аналогичного периода прошлого года.
Средняя цена новых авто выросла на 1%, при этом средняя цена объявлений — 25,9 млн тенге, фактических продаж — 24,4 млн тенге.
Интерес покупателей к предложениям дилеров увеличился: просмотры объявлений выросли на 8,4%, тогда как частные объявления почти не изменились (+0,6%), что говорит о смещении внимания на новые автомобили без пробега.
Хотя китайские бренды активно набирают популярность, по объёму продаж лидирует Hyundai (35 695 автомобилей, 22,1% рынка). Самой продаваемой моделью стала Chevrolet Cobalt с результатом 18 817 проданных машин.
Однако основными драйверами роста стали:
Jetour — +59,3%
Chevrolet — +45,2%
Geely — +34,4%
Haval — +20,5%
Hyundai — +14,6%
Контакты и запросы по китайским брендам выросли на 56% по сравнению с 2024 годом, при этом более половины всех обращений (51%) пришлось именно на них.
Рейтинг самых популярных моделей отражает новый ландшафт рынка, где китайские и корейские кроссоверы активно вытесняют традиционных игроков:
Changan X5 Plus
Chevrolet Monza
Chevrolet Cobalt
Changan CS55 Plus
BYD Destroyer 05
Hongqi E-QM5
Deepal S07
Kia Sportage
Kia Seltos
Toyota Camry
Сегмент экологичных автомобилей демонстрирует впечатляющие темпы:
Гибриды: доля рынка — 18,3%, количество объявлений выросло на 105%.
Электромобили (EV): спрос вырос на 89% и уже составляет 15% всех контактов по новым авто.
Ербол Шомбинов связывает рост с появлением привлекательных моделей Hongqi и BYD, которые соответствуют современным требованиям пользователей.
Анализ «тепловых карт» контактов показывает, где конкуренция за одного покупателя наиболее высока:
По Казахстану: максимальное пересечение аудитории наблюдается у Kia и Changan (почти 18% покупателей контактировали с обеими марками). Среди китайских брендов Changan конкурирует сильнее всего с коллегами.
По Астане: наибольшую конкуренцию демонстрируют премиальные и новые электрические марки, такие как Lexus и Li Auto, что показывает особенность столичного рынка.
Дилеров волнует вопрос, как китайские машины ведут себя на вторичке. По словам Ербола Шомбинова, пока сложно делать точные выводы:
Исторических данных недостаточно, а сегмент формируется.
Парк китайских авто слишком молод, чтобы строить устойчивую статистику.
Текущие наблюдения показывают, что китайские автомобили пока ведут себя на вторичном рынке сопоставимо с другими массовыми брендами.
Чтобы обеспечить быструю продажу по рыночной цене, эксперты рекомендуют:
Актуальность цены и информации
Обновляйте цены, наличие авто и статус заказа — это влияет на скорость продаж.
Полнота объявления
Структурированное описание, понятные характеристики и прозрачная информация повышают доверие и конверсию.
Качественные фотографии
Добавляйте разные ракурсы, внешний вид, салон, багажник и двигатель. Хорошие фото ускоряют продажу.
Скорость обработки контактов
Быстро отвечайте на звонки и сообщения — промедление приводит к потере клиентов.
Использование инструментов продвижения
Pro-кабинет и услуги размещения на «Новых авто» повышают видимость объявлений и обеспечивают стабильный поток лидов.
