Китайские бренды захватывают рынок: топ-10 авто, от которых сходят с ума казахстанские покупатели

Эксперты отмечают, что в 2025 году китайские производители уверенно усилили своё присутствие на рынке новых автомобилей Казахстана. Основными драйверами роста стали Changan, BYD и Hongqi, особенно в сегментах электромобилей и гибридов. В связи с этим покупателям стало сложнее ориентироваться в ассортименте, а дилерам — управлять поставками и спросом. Об актуальных трендах рассказал руководитель продукта «Новые Авто» на Kolesa.kz Ербол Шомбинов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

©Shutterstock/Fotodom

Динамика рынка и финансовый срез

Недавний круглый стол с участием автодилеров Астаны позволил проанализировать текущую ситуацию на рынке новых автомобилей и динамику спроса. Эксперты отмечают, что точная аналитика помогает выстраивать работу с клиентами и планировать поставки.

По данным за первые девять месяцев 2025 года:

Рынок растёт в объёме продаж, но демонстрирует замедление темпов — количество сделок снизилось на 4,5% по сравнению с 2024 годом.

Продажи новых автомобилей в РК составили 153 780 единиц, что на 19% выше аналогичного периода прошлого года.

Средняя цена новых авто выросла на 1%, при этом средняя цена объявлений — 25,9 млн тенге, фактических продаж — 24,4 млн тенге.

Интерес покупателей к предложениям дилеров увеличился: просмотры объявлений выросли на 8,4%, тогда как частные объявления почти не изменились (+0,6%), что говорит о смещении внимания на новые автомобили без пробега.

Лидеры продаж и бренды с высокой динамикой

Хотя китайские бренды активно набирают популярность, по объёму продаж лидирует Hyundai (35 695 автомобилей, 22,1% рынка). Самой продаваемой моделью стала Chevrolet Cobalt с результатом 18 817 проданных машин.

Однако основными драйверами роста стали:

Jetour — +59,3%

Chevrolet — +45,2%

Geely — +34,4%

Haval — +20,5%

Hyundai — +14,6%

Контакты и запросы по китайским брендам выросли на 56% по сравнению с 2024 годом, при этом более половины всех обращений (51%) пришлось именно на них.

TOP-10 моделей по спросу: Китай на первом плане

Рейтинг самых популярных моделей отражает новый ландшафт рынка, где китайские и корейские кроссоверы активно вытесняют традиционных игроков:

Changan X5 Plus Chevrolet Monza Chevrolet Cobalt Changan CS55 Plus BYD Destroyer 05 Hongqi E-QM5 Deepal S07 Kia Sportage Kia Seltos Toyota Camry

Электромобили и гибриды: рекордный рост

Сегмент экологичных автомобилей демонстрирует впечатляющие темпы:

Гибриды : доля рынка — 18,3%, количество объявлений выросло на 105%.

Электромобили (EV): спрос вырос на 89% и уже составляет 15% всех контактов по новым авто.

Ербол Шомбинов связывает рост с появлением привлекательных моделей Hongqi и BYD, которые соответствуют современным требованиям пользователей.

Карта конкуренции: кто с кем борется за клиентов

Анализ «тепловых карт» контактов показывает, где конкуренция за одного покупателя наиболее высока:

По Казахстану : максимальное пересечение аудитории наблюдается у Kia и Changan (почти 18% покупателей контактировали с обеими марками). Среди китайских брендов Changan конкурирует сильнее всего с коллегами.

По Астане: наибольшую конкуренцию демонстрируют премиальные и новые электрические марки, такие как Lexus и Li Auto, что показывает особенность столичного рынка.

Ликвидность китайских авто на вторичном рынке

Дилеров волнует вопрос, как китайские машины ведут себя на вторичке. По словам Ербола Шомбинова, пока сложно делать точные выводы:

Исторических данных недостаточно, а сегмент формируется.

Парк китайских авто слишком молод, чтобы строить устойчивую статистику.

Текущие наблюдения показывают, что китайские автомобили пока ведут себя на вторичном рынке сопоставимо с другими массовыми брендами.

5 правил успешной продажи новых автомобилей

Чтобы обеспечить быструю продажу по рыночной цене, эксперты рекомендуют: