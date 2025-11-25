18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.11.2025, 10:12

Казахстан вводит новые правила регистрации иммигрантов на территории страны

Новости Казахстана 0 3 894

Министерство внутренних дел Республики Казахстан официально утвердило новые правила регистрации иммигрантов на территории страны. Соответствующий приказ подписан министром внутренних дел РК 17 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: tr.pinterest.com
Фото: tr.pinterest.com

Кого касаются новые правила

Правила распространяются на иммигрантов, прибывающих в Казахстан из стран, с которыми установлен порядок пребывания сроком до 90 суток.

Согласно документу, регистрация в органах внутренних дел должна быть произведена не позднее 30 календарных дней с момента пересечения границы. Исключения возможны только в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Казахстаном.

Какие данные необходимо предоставить

Для регистрации в Информационной системе Министерства внутренних дел (ИС МП) иммигрант обязан внести следующие сведения:

  • Фамилия, имя, отчество;

  • Дата рождения;

  • Паспортные данные;

  • Данные лица, предоставляющего место для пребывания;

  • Адрес временного проживания.

После внесения информации, лицо, предоставляющее место пребывания, получает уведомление в мобильном приложении и подтверждает согласие или отказывает в регистрации по указанному адресу.

Как формируется регистрация

После подтверждения регистрации:

  1. В личном кабинете иммигранта в ИС МП формируется справка о регистрации.

  2. При смене места проживания иммигрант обязан самостоятельно зарегистрироваться по новому адресу в течение пяти рабочих дней.

  3. Снятие с прежнего адреса происходит автоматически.

Основания для отказа в регистрации

Отказ в регистрации может быть оформлен в следующих случаях:

  • Недостоверные сведения, предоставленные иммигрантом;

  • Нарушение срока пребывания в Казахстане;

  • Отказ лица, предоставляющего место проживания, регистрировать иммигранта.

Места, где возможна регистрация

Регистрация по месту пребывания может осуществляться в:

  • Жилых домах и квартирах;

  • Общежитиях;

  • Гостиницах;

  • Домах отдыха и санаториях;

  • Других зданиях и помещениях, используемых для проживания людей.

Срок вступления в силу

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года.

2
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь