Казахстан вводит новые правила регистрации иммигрантов на территории страны

Министерство внутренних дел Республики Казахстан официально утвердило новые правила регистрации иммигрантов на территории страны. Соответствующий приказ подписан министром внутренних дел РК 17 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: tr.pinterest.com

Кого касаются новые правила

Правила распространяются на иммигрантов, прибывающих в Казахстан из стран, с которыми установлен порядок пребывания сроком до 90 суток.

Согласно документу, регистрация в органах внутренних дел должна быть произведена не позднее 30 календарных дней с момента пересечения границы. Исключения возможны только в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Казахстаном.

Какие данные необходимо предоставить

Для регистрации в Информационной системе Министерства внутренних дел (ИС МП) иммигрант обязан внести следующие сведения:

Фамилия, имя, отчество;

Дата рождения;

Паспортные данные;

Данные лица, предоставляющего место для пребывания;

Адрес временного проживания.

После внесения информации, лицо, предоставляющее место пребывания, получает уведомление в мобильном приложении и подтверждает согласие или отказывает в регистрации по указанному адресу.

Как формируется регистрация

После подтверждения регистрации:

В личном кабинете иммигранта в ИС МП формируется справка о регистрации. При смене места проживания иммигрант обязан самостоятельно зарегистрироваться по новому адресу в течение пяти рабочих дней. Снятие с прежнего адреса происходит автоматически.

Основания для отказа в регистрации

Отказ в регистрации может быть оформлен в следующих случаях:

Недостоверные сведения, предоставленные иммигрантом;

Нарушение срока пребывания в Казахстане;

Отказ лица, предоставляющего место проживания, регистрировать иммигранта.

Места, где возможна регистрация

Регистрация по месту пребывания может осуществляться в:

Жилых домах и квартирах;

Общежитиях;

Гостиницах;

Домах отдыха и санаториях;

Других зданиях и помещениях, используемых для проживания людей.

Срок вступления в силу

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года.