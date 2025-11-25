18+
25.11.2025, 11:23

С 1 января 2026 года: сколько будут платить казахстанцы за автостраховку в каждом регионе

Новости Казахстана 0 1 698

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые поправочные коэффициенты для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Эти изменения закреплены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 13 ноября 2025 года № 72, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: kolesa.kz

Поправочные коэффициенты используются для расчета стоимости страховки в зависимости от региона регистрации автомобиля. Они отражают статистику дорожно-транспортных происшествий и уровень риска в конкретной области или городе.

Сроки и порядок вступления в силу

Постановление № 72 вступает в действие с 1 января 2026 года. С этого момента все страховые компании обязаны учитывать новые коэффициенты при расчете обязательного автострахования (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.

Что такое поправочные коэффициенты и зачем они нужны

Поправочные коэффициенты — это множители, влияющие на размер страховой премии. Их назначение — корректировать стоимость страховки в зависимости от региональных особенностей:

  • чем выше коэффициент, тем выше страховая премия;

  • коэффициенты ниже 1 позволяют снизить стоимость страховки;

  • коэффициенты выше 1 отражают повышенные риски и ведут к увеличению страховой премии.

Таким образом, расчет страховой премии становится более точным и справедливым, учитывая различия в дорожной ситуации между регионами.

Коэффициенты по регионам Казахстана на 2026 год

На 2026 год коэффициенты по областям и городам республиканского значения распределены следующим образом:

  • Алматинская область — 1,44,

  • Жетысуская область — 1,20,

  • Туркестанская область — 1,69,

  • Восточно-Казахстанская область — 0,72,

  • Абайская область — 0,80,

  • Костанайская область — 1,11,

  • Карагандинская область — 1,18,

  • Улытауская область — 0,99,

  • Северо-Казахстанская область — 0,67,

  • Акмолинская область — 1,08,

  • Павлодарская область — 0,82,

  • Жамбылская область — 1,74,

  • Актюбинская область — 1,02,

  • Западно-Казахстанская область — 1,19,

  • Кызылординская область — 1,85,

  • Атырауская область — 0,48,

  • Мангистауская область — 0,79.

Что касается городов республиканского значения: Алматы получает коэффициент 0,71, Астана — 1,44, а Шымкент — 1,61.

На что обратить внимание водителям

  1. Регион регистрации имеет решающее значение. Страховая премия рассчитывается именно по месту регистрации автомобиля, а не по фактическому месту передвижения.

  2. Высокие коэффициенты зафиксированы в областях с интенсивным движением и повышенной аварийностью — это Кызылординская область (1,85), Жамбылская область (1,74), Туркестанская область (1,69) и Шымкент (1,61).

  3. Низкие коэффициенты снижают стоимость страховки, особенно в Атырауской области (0,48), Северо-Казахстанской (0,67), Алматы (0,71) и Восточно-Казахстанской области (0,72).

  4. Внимание к городам республиканского значения. Несмотря на то, что Алматы и Атырау имеют низкие коэффициенты, Астана и Шымкент показывают более высокие значения, что увеличивает стоимость страховой премии для автомобилей, зарегистрированных в этих городах.

Итог

Новые поправочные коэффициенты на 2026 год позволяют учитывать региональные различия в рисках на дорогах и делают расчет стоимости страховки более справедливым. Владельцам автомобилей важно заранее ознакомиться с изменениями, чтобы понимать, где страхование будет выгоднее, а где придется платить больше.

