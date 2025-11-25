С 1 января 2026 года: сколько будут платить казахстанцы за автостраховку в каждом регионе

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые поправочные коэффициенты для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Эти изменения закреплены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 13 ноября 2025 года № 72, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Поправочные коэффициенты используются для расчета стоимости страховки в зависимости от региона регистрации автомобиля. Они отражают статистику дорожно-транспортных происшествий и уровень риска в конкретной области или городе.
Постановление № 72 вступает в действие с 1 января 2026 года. С этого момента все страховые компании обязаны учитывать новые коэффициенты при расчете обязательного автострахования (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Поправочные коэффициенты — это множители, влияющие на размер страховой премии. Их назначение — корректировать стоимость страховки в зависимости от региональных особенностей:
чем выше коэффициент, тем выше страховая премия;
коэффициенты ниже 1 позволяют снизить стоимость страховки;
коэффициенты выше 1 отражают повышенные риски и ведут к увеличению страховой премии.
Таким образом, расчет страховой премии становится более точным и справедливым, учитывая различия в дорожной ситуации между регионами.
На 2026 год коэффициенты по областям и городам республиканского значения распределены следующим образом:
Алматинская область — 1,44,
Жетысуская область — 1,20,
Туркестанская область — 1,69,
Восточно-Казахстанская область — 0,72,
Абайская область — 0,80,
Костанайская область — 1,11,
Карагандинская область — 1,18,
Улытауская область — 0,99,
Северо-Казахстанская область — 0,67,
Акмолинская область — 1,08,
Павлодарская область — 0,82,
Жамбылская область — 1,74,
Актюбинская область — 1,02,
Западно-Казахстанская область — 1,19,
Кызылординская область — 1,85,
Атырауская область — 0,48,
Мангистауская область — 0,79.
Что касается городов республиканского значения: Алматы получает коэффициент 0,71, Астана — 1,44, а Шымкент — 1,61.
Регион регистрации имеет решающее значение. Страховая премия рассчитывается именно по месту регистрации автомобиля, а не по фактическому месту передвижения.
Высокие коэффициенты зафиксированы в областях с интенсивным движением и повышенной аварийностью — это Кызылординская область (1,85), Жамбылская область (1,74), Туркестанская область (1,69) и Шымкент (1,61).
Низкие коэффициенты снижают стоимость страховки, особенно в Атырауской области (0,48), Северо-Казахстанской (0,67), Алматы (0,71) и Восточно-Казахстанской области (0,72).
Внимание к городам республиканского значения. Несмотря на то, что Алматы и Атырау имеют низкие коэффициенты, Астана и Шымкент показывают более высокие значения, что увеличивает стоимость страховой премии для автомобилей, зарегистрированных в этих городах.
Новые поправочные коэффициенты на 2026 год позволяют учитывать региональные различия в рисках на дорогах и делают расчет стоимости страховки более справедливым. Владельцам автомобилей важно заранее ознакомиться с изменениями, чтобы понимать, где страхование будет выгоднее, а где придется платить больше.
