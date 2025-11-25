Банки сказали «нет» навсегда: полный запрет на кредиты в Казахстане с 24 ноября - причины

С 24 ноября 2025 года в Казахстане начали действовать новые требования к выдаче потребительских кредитов. Изменения касаются граждан с задолженностями и направлены на повышение финансовой дисциплины заемщиков, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Что такое КДН и зачем он нужен?

КДН, или коэффициент долговой нагрузки, показывает долю дохода, которую человек уже тратит на обслуживание кредитов. Согласно FinGramota.kz, максимальный КДН составляет 0,5, то есть заемщик не должен тратить на выплаты более половины своего дохода.

Пример: если доход составляет 300 000 тенге, то совокупный ежемесячный платеж по кредитам не должен превышать 150 000 тенге.

Главная цель КДН — помочь банкам оценить, сможет ли клиент без проблем обслуживать новый займ и снизить риск невозврата.

Новые ограничения для граждан с просрочками

Для заемщиков, у которых за последние 12 месяцев была просрочка более 90 дней, предельный КДН снижается с 0,5 до 0,25. Это означает, что теперь банк сможет учитывать только четверть дохода при расчете возможности выдачи кредита.

Пример: при доходе 300 000 тенге максимальный платеж сократится с 150 000 до 75 000 тенге.

Это ужесточение направлено на снижение риска повторных просрочек и предотвращение чрезмерной долговой нагрузки.

Кто не сможет получить беззалоговый потребительский кредит

Под новые правила попадают заемщики с:

Просрочкой по банковским кредитам более 30 дней ;

Просрочкой по микрокредитам более 1 дня.

В международной практике просрочка свыше 30 дней считается признаком повышенного кредитного риска, а однодневная задержка по микрозайму — тревожным сигналом из-за коротких сроков возврата.

Дополнительно в группу риска включены граждане, которым за последние 36 месяцев (с 1 июля 2025 года) полностью прощалась задолженность — как основной долг, так и начисленные проценты. Это направлено на предотвращение злоупотребления кредитами и повторного возникновения проблемных долгов.

Также ограничение распространяется на тех, кому в последние 12 месяцев предоставлялась реструктуризация долга, но она не улучшила платежную дисциплину. Такие реструктуризации считаются формальными, так как реальная долговая нагрузка остаётся высокой.

Как определить фиктивную реструктуризацию?

Регулятор выделил четыре ключевых признака: