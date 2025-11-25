Минтруд Казахстана определяет, сколько кандасов примет каждый регион в 2026 году

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана планирует установить региональные квоты на прием переселенцев-соотечественников, так называемых кандасов, в 2026 году. Соответствующий проект документа уже вынесен на публичное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik / Алексей Филиппов

Новый проект приказа

Ведомство разработало проект приказа главы Минтруда под рабочим названием «Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2026 год». Документ призван определить количество переселенцев, которое может быть принято в каждом регионе страны в следующем году.

Региональная квота и её цели

Проект предусматривает:

Установление квот по регионам с учетом демографической ситуации ;

Определение потребностей регионов в трудовых ресурсах ;

Оптимальное расселение переселенцев на территории страны.

Главная цель инициативы — содействие добровольному переселению и повышение мобильности рабочей силы, что, по мнению Минтруда, поможет сбалансировать рынок труда и социально-экономическое развитие регионов.

Публичное обсуждение

Проект приказа уже размещен для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА». Все заинтересованные граждане и организации могут высказать свои комментарии и предложения до 9 декабря 2025 года.

Министерство подчеркивает, что обсуждение позволит учесть мнение общества и скорректировать документ перед его официальным утверждением.