Минтруд Казахстана определяет, сколько кандасов примет каждый регион в 2026 году

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана планирует установить региональные квоты на прием переселенцев-соотечественников, так называемых кандасов, в 2026 году. Соответствующий проект документа уже вынесен на публичное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Ведомство разработало проект приказа главы Минтруда под рабочим названием «Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2026 год». Документ призван определить количество переселенцев, которое может быть принято в каждом регионе страны в следующем году.
Проект предусматривает:
Установление квот по регионам с учетом демографической ситуации;
Определение потребностей регионов в трудовых ресурсах;
Оптимальное расселение переселенцев на территории страны.
Главная цель инициативы — содействие добровольному переселению и повышение мобильности рабочей силы, что, по мнению Минтруда, поможет сбалансировать рынок труда и социально-экономическое развитие регионов.
Проект приказа уже размещен для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА». Все заинтересованные граждане и организации могут высказать свои комментарии и предложения до 9 декабря 2025 года.
Министерство подчеркивает, что обсуждение позволит учесть мнение общества и скорректировать документ перед его официальным утверждением.
Комментарии0 комментарий(ев)