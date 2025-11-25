С 5 декабря в Казахстане за вырубку деревьев придется платить 100-кратную компенсацию

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана внёс изменения в Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населённых пунктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Какие изменения внесены

Согласно приказу от 18 ноября 2025 года, обновлённые правила уточняют порядок проведения работ с деревьями в городах и посёлках.

Основные моменты:

Вырубка деревьев возможна только по разрешению уполномоченного органа и в строгом соответствии с установленными процедурами.

Уточнены меры ответственности за незаконное удаление зелёных насаждений, особенно тех, которые включены в Перечень редких и исчезающих видов растений и животных.

Компенсационные посадки за незаконную вырубку

Если будет выявлено незаконное удаление деревьев, внесённых в охраняемые списки, нарушитель обязан провести компенсационные посадки в стократном размере.

Например, если вырублено одно редкое дерево, потребуется посадить 100 новых деревьев, чтобы восполнить ущерб экосистеме.

Как оценивается ущерб

Размер вреда, нанесённого растительному миру, определяется территориальными подразделениями уполномоченного органа. Это позволяет учитывать:

состояние удалённого дерева,

его вид и редкость,

экологическую значимость для территории.

Дата вступления в силу

Обновлённый приказ будет действовать с 5 декабря 2025 года. С этого момента все работы по обрезке, санитарной вырубке и удалению аварийных деревьев должны проводиться строго по новым правилам.