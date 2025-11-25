С 5 декабря в Казахстане за вырубку деревьев придется платить 100-кратную компенсацию

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана внёс изменения в Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населённых пунктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно приказу от 18 ноября 2025 года, обновлённые правила уточняют порядок проведения работ с деревьями в городах и посёлках.
Основные моменты:
Вырубка деревьев возможна только по разрешению уполномоченного органа и в строгом соответствии с установленными процедурами.
Уточнены меры ответственности за незаконное удаление зелёных насаждений, особенно тех, которые включены в Перечень редких и исчезающих видов растений и животных.
Если будет выявлено незаконное удаление деревьев, внесённых в охраняемые списки, нарушитель обязан провести компенсационные посадки в стократном размере.
Например, если вырублено одно редкое дерево, потребуется посадить 100 новых деревьев, чтобы восполнить ущерб экосистеме.
Размер вреда, нанесённого растительному миру, определяется территориальными подразделениями уполномоченного органа. Это позволяет учитывать:
состояние удалённого дерева,
его вид и редкость,
экологическую значимость для территории.
Обновлённый приказ будет действовать с 5 декабря 2025 года. С этого момента все работы по обрезке, санитарной вырубке и удалению аварийных деревьев должны проводиться строго по новым правилам.
