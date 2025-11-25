В Казахстане резко подорожали авиабилеты: стоимость перелётов шокирует

Стоимость авиаперелётов по Казахстану продолжает расти ускоренными темпами. По итогам года билеты в эконом-классе подорожали в среднем на 23,5% , достигнув максимального показателя за последние 12 месяцев. Особенно сильное повышение наблюдается в западных регионах страны, где цена выросла почти в полтора раза, сообщает Lada.kz со ссылкой на EnegryProm .

Фото: кадр YouTube

Общая динамика: рост несмотря на кратковременное снижение осенью

Аналитики EnergyProm отмечают, что в октябре стоимость билетов формально не изменилась, а в августе и сентябре фиксировалось небольшое снижение. Однако эти отклонения не смогли компенсировать предыдущий рост: годовой показатель всё равно стал рекордным — плюс 23,5%.

Это означает, что авиаперелёты остаются одним из самых быстро дорожающих видов транспорта в стране.

Картина по городам: Алматы и Астана — в числе лидеров

Хотя в большинстве регионов рост цен составил около 20%, крупнейшие мегаполисы демонстрируют ещё более заметное подорожание:

Алматы: +22,7%

Астана: +22,4%

Шымкент: +14,5%

По словам экспертов, на стоимость полётов в крупных городах влияет повышенный спрос, отсутствие достаточной конкуренции на ряде маршрутов и рост эксплуатационных расходов авиаперевозчиков.

Регионы-рекордсмены: Атырау и Мангистау — рост почти в полтора раза

Самая взрывная динамика зафиксирована на западе Казахстана.

Атырауская область: +44,2%

Мангистауская область: +44,8%

Фактически стоимость перелётов здесь увеличилась почти в 1,5 раза, что делает региональные маршруты одними из самых дорогих в стране. Специалисты связывают это с ограниченным количеством рейсов, высокой нагрузкой на отдельные направления и ростом затрат авиакомпаний, работающих в нефтегазовых регионах.

Единственное исключение: область Абай снизила стоимость перелётов

На фоне общего роста выделяется область Абай, где цены, наоборот, снизились на 7,5%. Причины могут быть связаны с корректировкой маршрутной сетки, увеличением числа рейсов и попытками стимулировать пассажиропоток.

Почему авиаперелёты дорожают: ключевые факторы

Эксперты прогнозируют, что рост продолжится и в дальнейшем. На удорожание влияют сразу несколько факторов:

1. Изменения в налоговой политике

Летом обсуждалось повышение ставки НДС, что автоматически увеличивает себестоимость билетов.

2. Удорожание авиационного керосина

Рост цен на топливо традиционно является одним из главных драйверов подорожания авиаперевозок.

3. Повышение стоимости самолётов и запчастей

Изменение курса валют, рост логистических расходов и подорожание технического обслуживания также существенно повышают издержки авиакомпаний.

4. Ограниченная конкуренция на ряде направлений

Наличие всего одного или двух перевозчиков на некоторых маршрутах снижает возможности для ценового маневра и делает рынок уязвимым к колебаниям спроса и затрат.

Что дальше: перспективы цен на перелёты

С учётом текущей экономической динамики, эксперты допускают дальнейший рост стоимости авиабилетов. Если факторы давления на себестоимость сохранятся, казахстанцам придётся готовиться к новым ценовым скачкам — особенно на популярных внутренних направлениях.