В Казахстане резко подорожали авиабилеты: стоимость перелётов шокирует

Стоимость авиаперелётов по Казахстану продолжает расти ускоренными темпами. По итогам года билеты в эконом-классе подорожали в среднем на 23,5%, достигнув максимального показателя за последние 12 месяцев. Особенно сильное повышение наблюдается в западных регионах страны, где цена выросла почти в полтора раза, сообщает Lada.kz со ссылкой на EnegryProm.
Аналитики EnergyProm отмечают, что в октябре стоимость билетов формально не изменилась, а в августе и сентябре фиксировалось небольшое снижение. Однако эти отклонения не смогли компенсировать предыдущий рост: годовой показатель всё равно стал рекордным — плюс 23,5%.
Это означает, что авиаперелёты остаются одним из самых быстро дорожающих видов транспорта в стране.
Хотя в большинстве регионов рост цен составил около 20%, крупнейшие мегаполисы демонстрируют ещё более заметное подорожание:
Алматы: +22,7%
Астана: +22,4%
Шымкент: +14,5%
По словам экспертов, на стоимость полётов в крупных городах влияет повышенный спрос, отсутствие достаточной конкуренции на ряде маршрутов и рост эксплуатационных расходов авиаперевозчиков.
Самая взрывная динамика зафиксирована на западе Казахстана.
Атырауская область: +44,2%
Мангистауская область: +44,8%
Фактически стоимость перелётов здесь увеличилась почти в 1,5 раза, что делает региональные маршруты одними из самых дорогих в стране. Специалисты связывают это с ограниченным количеством рейсов, высокой нагрузкой на отдельные направления и ростом затрат авиакомпаний, работающих в нефтегазовых регионах.
На фоне общего роста выделяется область Абай, где цены, наоборот, снизились на 7,5%. Причины могут быть связаны с корректировкой маршрутной сетки, увеличением числа рейсов и попытками стимулировать пассажиропоток.
Эксперты прогнозируют, что рост продолжится и в дальнейшем. На удорожание влияют сразу несколько факторов:
Летом обсуждалось повышение ставки НДС, что автоматически увеличивает себестоимость билетов.
Рост цен на топливо традиционно является одним из главных драйверов подорожания авиаперевозок.
Изменение курса валют, рост логистических расходов и подорожание технического обслуживания также существенно повышают издержки авиакомпаний.
Наличие всего одного или двух перевозчиков на некоторых маршрутах снижает возможности для ценового маневра и делает рынок уязвимым к колебаниям спроса и затрат.
С учётом текущей экономической динамики, эксперты допускают дальнейший рост стоимости авиабилетов. Если факторы давления на себестоимость сохранятся, казахстанцам придётся готовиться к новым ценовым скачкам — особенно на популярных внутренних направлениях.
Комментарии0 комментарий(ев)