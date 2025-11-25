18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.11.2025, 18:21

На границе Казахстана и Китая появится гигантский международный аэропорт за 250 млрд тенге

Новости Казахстана 0 805

На территории Хоргоса в Жетысуской области Казахстана построят новый международный аэропорт, который будет обслуживать как пассажирские, так и грузовые перевозки, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Строительство аэропорта и инвесторы

Аким Жетысуской области Бейбит Исабаев сообщил, что компании Skyhansa выделен земельный участок площадью 840 гектаров под возведение аэропорта.

Общий объем инвестиций составит 250 млрд тенге, а проект создаст около 700 рабочих мест.В настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации для инженерной инфраструктуры аэропорта.

Модернизация транспортной инфраструктуры

Помимо строительства аэропорта, в регионе активно модернизируют транспортные узлы:

  • На терминале Khorgos Gateway были модернизированы два железнодорожных пути и построены еще восемь дополнительных, что увеличило их общее количество до 16. Это позволило повысить пропускную способность терминала в 1,5 раза.

  • На двух специальных экономических зонах (СЭЗ) реализовано 40 проектов на сумму 76 млрд тенге.

Оптимизация пунктов пропуска

На пункте пропуска «Нур Жолы» ведутся работы по повышению пропускной способности и цифровизации процессов:

  • Внедрен круглосуточный режим работы и система электронной очереди, что увеличило пропускную способность в двое.

  • Завершено строительство объездной дороги длиной 2,4 км для крупногабаритного и легкового транспорта.

  • Бельгийская компания Sarens строит вторую объездную дорогу, временный склад и накопитель для крупнотоннажного транспорта.

Развитие железнодорожного сообщения

Для увеличения экспорта товаров готовится строительство второй линии «Алтынколь – Жетыген». Реализация проекта позволит:

  • Повысить пропускную способность станции «Алтынколь» с 18 до 30 поездов в сутки.

  • Увеличить объем грузоперевозок почти в 1,7 раза.

Проектная документация уже разрабатывается, а строительство планируется в несколько этапов с учетом международных рекомендаций ICAO.

Планы на ближайшие годы

Аким области подчеркнул, что до конца 2027 года планируется реализация 65 новых проектов с объемом инвестиций 1,1 трлн тенге и созданием более 9 тыс. рабочих мест.

Реализация проектов укрепит транспортный и логистический потенциал региона, улучшит экспортные возможности и повысит международный имидж Казахстана.

