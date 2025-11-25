На границе Казахстана и Китая появится гигантский международный аэропорт за 250 млрд тенге

На территории Хоргоса в Жетысуской области Казахстана построят новый международный аэропорт, который будет обслуживать как пассажирские, так и грузовые перевозки, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Аким Жетысуской области Бейбит Исабаев сообщил, что компании Skyhansa выделен земельный участок площадью 840 гектаров под возведение аэропорта.
Общий объем инвестиций составит 250 млрд тенге, а проект создаст около 700 рабочих мест.В настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации для инженерной инфраструктуры аэропорта.
Помимо строительства аэропорта, в регионе активно модернизируют транспортные узлы:
На терминале Khorgos Gateway были модернизированы два железнодорожных пути и построены еще восемь дополнительных, что увеличило их общее количество до 16. Это позволило повысить пропускную способность терминала в 1,5 раза.
На двух специальных экономических зонах (СЭЗ) реализовано 40 проектов на сумму 76 млрд тенге.
На пункте пропуска «Нур Жолы» ведутся работы по повышению пропускной способности и цифровизации процессов:
Внедрен круглосуточный режим работы и система электронной очереди, что увеличило пропускную способность в двое.
Завершено строительство объездной дороги длиной 2,4 км для крупногабаритного и легкового транспорта.
Бельгийская компания Sarens строит вторую объездную дорогу, временный склад и накопитель для крупнотоннажного транспорта.
Для увеличения экспорта товаров готовится строительство второй линии «Алтынколь – Жетыген». Реализация проекта позволит:
Повысить пропускную способность станции «Алтынколь» с 18 до 30 поездов в сутки.
Увеличить объем грузоперевозок почти в 1,7 раза.
Проектная документация уже разрабатывается, а строительство планируется в несколько этапов с учетом международных рекомендаций ICAO.
Аким области подчеркнул, что до конца 2027 года планируется реализация 65 новых проектов с объемом инвестиций 1,1 трлн тенге и созданием более 9 тыс. рабочих мест.
Реализация проектов укрепит транспортный и логистический потенциал региона, улучшит экспортные возможности и повысит международный имидж Казахстана.
