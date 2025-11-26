Минэнерго сообщило о предстоящем росте цен на бензин в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана официально заявило о предстоящем повышении цен на бензин и другие виды горюче‑смазочных материалов. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
По словам министра, повышение цен на топливо произойдет в два этапа:
Первая волна уже началась. Она затронула бензины марок АИ‑95 и АИ‑98. На текущий момент средняя стоимость литра составляет:
АИ‑95 — примерно 311 тенге;
АИ‑98 — около 365 тенге.
Вторая волна ожидается в начале апреля 2026 года. Тогда подорожают:
бензин АИ‑92;
дизельное топливо;
автогаз.
Министр отметил, что повышение цен на эти виды топлива будет связано с завершением действия временного моратория, действующего до конца марта 2026 года.
Аккенженов подчеркнул, что бензин АИ‑92 и дизельное топливо относятся к социально значимым видам топлива, на которые государство временно установило ограничение роста цен.
Мораторий действует до конца марта 2026 года.
Закон позволяет корректировать цены на социально значимые виды топлива только дважды в год, что и определяет график будущего повышения.
Таким образом, вторая волна роста цен произойдет только весной следующего года, когда мораторий будет снят.
По данным Минэнерго, средние цены на основные виды топлива по стране на данный момент составляют:
АИ‑92 — 241 тенге за литр;
АИ‑95 — 311 тенге за литр;
АИ‑98 — 365 тенге за литр;
дизель — 335 тенге за литр;
автогаз — 107–112 тенге за литр.
Отмечается, что цены на «премиальные» виды бензина (АИ‑95 и АИ‑98) уже ощутимо выросли за последние выходные — прибавка составила от 6 до 11 тенге за литр.
В ближайшее время казахстанцы почувствуют увеличение стоимости премиального бензина.
С апреля 2026 года рост цен затронет социально значимые виды топлива (АИ‑92, дизель и автогаз).
Решения о повышении цен принимаются с учетом регулирования государства и текущих законодательных ограничений.
