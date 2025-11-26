18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.11.2025, 19:17

Минэнерго сообщило о предстоящем росте цен на бензин в Казахстане

Новости Казахстана 0 585

Министерство энергетики Казахстана официально заявило о предстоящем повышении цен на бензин и другие виды горюче‑смазочных материалов. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: point.md
Фото: point.md

Две волны роста цен

По словам министра, повышение цен на топливо произойдет в два этапа:

  1. Первая волна уже началась. Она затронула бензины марок АИ‑95 и АИ‑98. На текущий момент средняя стоимость литра составляет:

    • АИ‑95 — примерно 311 тенге;

    • АИ‑98 — около 365 тенге.

  2. Вторая волна ожидается в начале апреля 2026 года. Тогда подорожают:

    • бензин АИ‑92;

    • дизельное топливо;

    • автогаз.

Министр отметил, что повышение цен на эти виды топлива будет связано с завершением действия временного моратория, действующего до конца марта 2026 года.

Социально значимые виды топлива под контролем государства

Аккенженов подчеркнул, что бензин АИ‑92 и дизельное топливо относятся к социально значимым видам топлива, на которые государство временно установило ограничение роста цен.

  • Мораторий действует до конца марта 2026 года.

  • Закон позволяет корректировать цены на социально значимые виды топлива только дважды в год, что и определяет график будущего повышения.

Таким образом, вторая волна роста цен произойдет только весной следующего года, когда мораторий будет снят.

Текущие цены на топливо в Казахстане

По данным Минэнерго, средние цены на основные виды топлива по стране на данный момент составляют:

  • АИ‑92 — 241 тенге за литр;

  • АИ‑95 — 311 тенге за литр;

  • АИ‑98 — 365 тенге за литр;

  • дизель — 335 тенге за литр;

  • автогаз — 107–112 тенге за литр.

Отмечается, что цены на «премиальные» виды бензина (АИ‑95 и АИ‑98) уже ощутимо выросли за последние выходные — прибавка составила от 6 до 11 тенге за литр.

Что это значит для водителей

  • В ближайшее время казахстанцы почувствуют увеличение стоимости премиального бензина.

  • С апреля 2026 года рост цен затронет социально значимые виды топлива (АИ‑92, дизель и автогаз).

  • Решения о повышении цен принимаются с учетом регулирования государства и текущих законодательных ограничений.

