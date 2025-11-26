Минэнерго сообщило о предстоящем росте цен на бензин в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана официально заявило о предстоящем повышении цен на бензин и другие виды горюче‑смазочных материалов. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: point.md

Две волны роста цен

По словам министра, повышение цен на топливо произойдет в два этапа:

Первая волна уже началась. Она затронула бензины марок АИ‑95 и АИ‑98. На текущий момент средняя стоимость литра составляет: АИ‑95 — примерно 311 тенге;

АИ‑98 — около 365 тенге. Вторая волна ожидается в начале апреля 2026 года. Тогда подорожают: бензин АИ‑92;

дизельное топливо;

автогаз.

Министр отметил, что повышение цен на эти виды топлива будет связано с завершением действия временного моратория, действующего до конца марта 2026 года.

Социально значимые виды топлива под контролем государства

Аккенженов подчеркнул, что бензин АИ‑92 и дизельное топливо относятся к социально значимым видам топлива, на которые государство временно установило ограничение роста цен.

Мораторий действует до конца марта 2026 года.

Закон позволяет корректировать цены на социально значимые виды топлива только дважды в год, что и определяет график будущего повышения.

Таким образом, вторая волна роста цен произойдет только весной следующего года, когда мораторий будет снят.

Текущие цены на топливо в Казахстане

По данным Минэнерго, средние цены на основные виды топлива по стране на данный момент составляют:

АИ‑92 — 241 тенге за литр;

АИ‑95 — 311 тенге за литр;

АИ‑98 — 365 тенге за литр;

дизель — 335 тенге за литр;

автогаз — 107–112 тенге за литр.

Отмечается, что цены на «премиальные» виды бензина (АИ‑95 и АИ‑98) уже ощутимо выросли за последние выходные — прибавка составила от 6 до 11 тенге за литр.

Что это значит для водителей