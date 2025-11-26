18+
25.11.2025, 20:24

С 2026 года Казахстан запускает безопасные сделки с авто: оплата продавцу только после оформления

Новости Казахстана 0 506

Министерство внутренних дел совместно с Министерством искусственного интеллекта Казахстана разрабатывают новый механизм безопасной покупки автомобилей. Нововведение будет внедрено в рамках проектов цифрового тенге, сообщает LS со ссылкой на Министерство национальной экономики (МНЭ), передает Lada.kz. 

Фото: stock.adobe.com

Механизм безопасной сделки: как это будет работать

Суть нововведения заключается в блокировке средств до момента официальной перерегистрации автомобиля на нового владельца.

  • Деньги за авто будут замораживаться на безопасной платформе.

  • Перевод средств продавцу произойдет только после завершения процедуры перерегистрации.

  • Такая система минимизирует риски мошенничества при купле-продаже транспортных средств.

По информации МНЭ, запуск пилотного проекта намечен на апрель 2026 года.

Расширение практики на другие сферы

Планируется, что механизм безопасной сделки в будущем будет применяться и при сделках с недвижимостью. Это позволит защитить интересы как покупателей, так и продавцов, снизив вероятность финансовых споров и мошеннических схем.

Цифровой тенге как основа проекта

Минфин совместно с Нацбанком Казахстана уже до конца года разработают модель интеграции систем казначейства с платформой цифрового тенге.

  • Цифровая валюта будет использоваться для проведения безопасных сделок.

  • В декабре 2025 года цифровой тенге планируется ввести в полном объеме.

Ранее LS сообщал, что цифровая форма национальной валюты станет основой для расчетов не только в авто- и недвижимых сделках, но и при закупках дорогостоящих товаров, а также в государственных кредитных программах в агропромышленном комплексе.

Поддержка на государственном уровне

На совещании премьер-министра Олжаса Бектенова с представителями Нацбанка было подчеркнуто, что внедрение цифрового тенге и безопасных сделок является частью стратегии по цифровизации финансовых операций и повышению доверия граждан к государственным платежным системам.

Вывод

Внедрение механизма безопасной сделки с использованием цифрового тенге призвано сделать куплю-продажу автомобилей и недвижимости максимально защищенной. Проект демонстрирует стремление Казахстана к инновационным финансовым инструментам и усилению цифровой безопасности граждан.

