С 2026 года Казахстан запускает безопасные сделки с авто: оплата продавцу только после оформления

Министерство внутренних дел совместно с Министерством искусственного интеллекта Казахстана разрабатывают новый механизм безопасной покупки автомобилей. Нововведение будет внедрено в рамках проектов цифрового тенге, сообщает LS со ссылкой на Министерство национальной экономики (МНЭ), передает Lada.kz.

Фото: stock.adobe.com

Механизм безопасной сделки: как это будет работать

Суть нововведения заключается в блокировке средств до момента официальной перерегистрации автомобиля на нового владельца.

Деньги за авто будут замораживаться на безопасной платформе.

Перевод средств продавцу произойдет только после завершения процедуры перерегистрации.

Такая система минимизирует риски мошенничества при купле-продаже транспортных средств.

По информации МНЭ, запуск пилотного проекта намечен на апрель 2026 года.

Расширение практики на другие сферы

Планируется, что механизм безопасной сделки в будущем будет применяться и при сделках с недвижимостью. Это позволит защитить интересы как покупателей, так и продавцов, снизив вероятность финансовых споров и мошеннических схем.

Цифровой тенге как основа проекта

Минфин совместно с Нацбанком Казахстана уже до конца года разработают модель интеграции систем казначейства с платформой цифрового тенге.

Цифровая валюта будет использоваться для проведения безопасных сделок.

В декабре 2025 года цифровой тенге планируется ввести в полном объеме.

Ранее LS сообщал, что цифровая форма национальной валюты станет основой для расчетов не только в авто- и недвижимых сделках, но и при закупках дорогостоящих товаров, а также в государственных кредитных программах в агропромышленном комплексе.

Поддержка на государственном уровне

На совещании премьер-министра Олжаса Бектенова с представителями Нацбанка было подчеркнуто, что внедрение цифрового тенге и безопасных сделок является частью стратегии по цифровизации финансовых операций и повышению доверия граждан к государственным платежным системам.

Вывод

Внедрение механизма безопасной сделки с использованием цифрового тенге призвано сделать куплю-продажу автомобилей и недвижимости максимально защищенной. Проект демонстрирует стремление Казахстана к инновационным финансовым инструментам и усилению цифровой безопасности граждан.