Машиностроение Казахстана меняет правила игры: сенаторы готовят революционный закон

Маулен Ашимбаев обсудил с представителями отрасли ключевые проблемы и пути их решения на базе компании «Silk Road Electronics», сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Председатель Сената подчеркнул, что несмотря на сильные позиции Карагандинской области в машиностроении благодаря развитой индустриальной базе и тесным связям с металлургией, отрасль сталкивается с рядом вызовов:
Высокая зависимость от импортных комплектующих и технологий;
Нехватка квалифицированных специалистов;
Технологические и цифровые ограничения.
Эти факторы замедляют развитие отрасли и требуют системного подхода со стороны государства и бизнеса.
Маулен Ашимбаев особое внимание уделил доступному финансированию и привлечению инвестиций в машиностроение. В Сенате уже подготовлен законопроект, целью которого является:
Поддержка отечественных предприятий;
Создание условий для расширения локального производства;
Усиление взаимодействия государства, бизнеса, научных центров и образовательных учреждений.
По мнению сенатора, только совместные усилия всех заинтересованных сторон позволят развивать современные производства, повышать уровень локализации и расширять экспортный потенциал Казахстана.
Депутаты посетили предприятие «Silk Road Electronics», основанное в конце 2023 года, которое производит бытовую технику под брендами Artel, Shivaki, Royal и другими. Завод выпускает:
Телевизоры;
Стиральные машины;
Кухонные плиты и вытяжки;
Мини-печи.
С августа 2025 года предприятие произвело около 39 тысяч телевизоров и стиральных машин под брендом Samsung, включая модели с искусственным интеллектом и казахским интерфейсом. Уже начат выпуск линейки телевизоров 2026 года и новых моделей кухонных плит Artel.
В производственном цикле активно применяются материалы отечественного происхождения, включая металл Qarmet, что подтверждает стремление к локализации и повышению качества казахстанской техники.
