25.11.2025, 20:30

Машиностроение Казахстана меняет правила игры: сенаторы готовят революционный закон

Новости Казахстана 0 587

Маулен Ашимбаев обсудил с представителями отрасли ключевые проблемы и пути их решения на базе компании «Silk Road Electronics», сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Silk Road Electronics
Фото: Silk Road Electronics

Проблемы отрасли остаются серьёзными

Председатель Сената подчеркнул, что несмотря на сильные позиции Карагандинской области в машиностроении благодаря развитой индустриальной базе и тесным связям с металлургией, отрасль сталкивается с рядом вызовов:

  • Высокая зависимость от импортных комплектующих и технологий;

  • Нехватка квалифицированных специалистов;

  • Технологические и цифровые ограничения.

Эти факторы замедляют развитие отрасли и требуют системного подхода со стороны государства и бизнеса.

Новый законопроект для поддержки локального производства

Маулен Ашимбаев особое внимание уделил доступному финансированию и привлечению инвестиций в машиностроение. В Сенате уже подготовлен законопроект, целью которого является:

  • Поддержка отечественных предприятий;

  • Создание условий для расширения локального производства;

  • Усиление взаимодействия государства, бизнеса, научных центров и образовательных учреждений.

По мнению сенатора, только совместные усилия всех заинтересованных сторон позволят развивать современные производства, повышать уровень локализации и расширять экспортный потенциал Казахстана.

Пример успешного производства: «Silk Road Electronics»

Депутаты посетили предприятие «Silk Road Electronics», основанное в конце 2023 года, которое производит бытовую технику под брендами Artel, Shivaki, Royal и другими. Завод выпускает:

  • Телевизоры;

  • Стиральные машины;

  • Кухонные плиты и вытяжки;

  • Мини-печи.

С августа 2025 года предприятие произвело около 39 тысяч телевизоров и стиральных машин под брендом Samsung, включая модели с искусственным интеллектом и казахским интерфейсом. Уже начат выпуск линейки телевизоров 2026 года и новых моделей кухонных плит Artel.

Локальные материалы и национальный металл

В производственном цикле активно применяются материалы отечественного происхождения, включая металл Qarmet, что подтверждает стремление к локализации и повышению качества казахстанской техники.

