Сколько дней казахстанцы отдохнут на Новый год–2026

В 2026 году казахстанцев ждут полноценные четырёхдневные выходные на Новый год. Праздничный период продлится с 1 по 4 января , поскольку 1 и 2 января выпадают на четверг и пятницу. Это автоматически формирует удобную связку с субботой и воскресеньем, превращая начало года в небольшой мини-отпуск, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Как распределяются праздничные даты

Согласно утверждённому календарю нерабочих дней:

1 января — Новый год (четверг)

2 января — второй день празднования (пятница)

3 января — суббота

4 января — воскресенье

Таким образом, казахстанцы смогут воспользоваться длинным периодом отдыха без переносов и дополнительных корректировок рабочего графика.

Дополнительный праздничный день в январе

Помимо новогодних каникул, в середине месяца предусмотрен ещё один официальный выходной — 7 января, когда в стране отмечается Рождество.

Общая продолжительность январских выходных

С учётом всех суббот, воскресений и праздничных нерабочих дат, в январе 2026 года жители Казахстана суммарно получат 12 выходных дней. Этот период станет одним из самых насыщенных по количеству отдыха в году.