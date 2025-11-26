18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.11.2025, 06:55

Срочно для всех собственников домов в Казахстане: МЧС выдвинуло важное требование

Новости Казахстана 0 817

В Казахстане все владельцы индивидуальных жилых домов обязаны установить автономные дымовые пожарные извещатели, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые правила уже вступили в силу

Согласно заявлению МЧС, изменения в Правила пожарной безопасности вступили в действие еще 10 июня 2025 года.
Министерство подчеркнуло, что цель нововведения — своевременное обнаружение пожара, защита жизни людей и снижение материального ущерба.

"Ответственность за обеспечение мер безопасности, включая приобретение и установку дымовых извещателей, лежит на собственнике жилого дома", — отметили в МЧС.

Помощь социально уязвимым гражданам

В министерстве уточнили, что волонтеры и акиматы устанавливают датчики только в домах граждан из социально уязвимых групп. В 2025 году было установлено более 31 тысячи извещателей.

Пожарная безопасность в многоквартирных домах

Для новых многоквартирных домов установка систем пожарной сигнализации уже предусмотрена государственными строительными нормами.
Ранее МЧС инициировало изменения в нормативы архитектуры, градостроительства и строительства.

Теперь во всех вновь проектируемых многоквартирных домах, независимо от этажности, обязательны:

  • системы автоматической пожарной сигнализации;

  • системы контроля загазованности (для домов в регионах с использованием природного газа).

Административная ответственность за нарушение

Отсутствие пожарного извещателя в частном доме может повлечь за собой наказание. Согласно статье 410 Кодекса РК об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности влечет административную ответственность.

МЧС призывает граждан ответственно относиться к вопросам личной и общественной безопасности, своевременно устанавливать средства пожарной защиты и строго соблюдать нормы пожарной безопасности.

