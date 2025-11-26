Атырау и Павлодар - на продажу: что скрывает приватизация крупнейших нефтезаводов Казахстана

В ближайшие три года в Казахстане планируется передать в частные руки доли в двух крупных нефтеперерабатывающих заводах — Атырауском НПЗ и Павлодарском НХЗ. Эксперты уверены: при нынешней оценке заводы могут быть проданы значительно дешевле их реальной стоимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По оценке директора аналитической компании RACE Analytics Аскара Исмаилова, ориентировочная цена Атырауского НПЗ составляет $700 млн – $1 млрд за 100% доли, а Павлодарского НХЗ — $800 млн – $1,1 млрд. Совокупно два завода оцениваются в $1,7–1,9 млрд.
Однако Исмаилов отмечает, что «учитывая предыдущий опыт продажи активов "КазМунайГаза", каждый НПЗ скорее всего удастся реализовать лишь за половину расчетной стоимости — по $400–500 млн».
Аналитик подчеркнул, что оба НПЗ не требуют расширения и их текущее состояние оптимально с точки зрения безопасности и доходности. Любая модернизация увеличит долговую нагрузку, как это было после предыдущих инвестиций.
«Еще одна программа работ на этих заводах выглядит искусственно раздутой. На самом деле требуется лишь технологическая дисциплина», — отметил Исмаилов.
По мнению эксперта, заводы привлекают интерес российских компаний, поскольку соседние НПЗ в РФ подвергались атакам дронов, и наличие производственных мощностей в Казахстане снижает риски.
Также участие в приватизации может быть интересным китайским компаниям, а старые попытки выкупа Атырауского НПЗ за $200 млн показывают, что и казахстанские бизнесмены могут проявить интерес, если цена окажется привлекательной.
Главными препятствиями, по словам Исмаилова, являются:
Административное регулирование цен на нефтепродукты, которое искусственно занижает маржинальность заводов;
Непредсказуемость нормативной среды, включая изменения тарифов, внутреннего рынка и экспортные ограничения.
Для снижения рисков эксперт рекомендует обеспечить долгосрочные юридические гарантии по сырью и поэтапную либерализацию цен с фиксированными обязательствами по надежности оборудования.
Исмаилов подчеркнул, что стратегические активы, такие как НПЗ, должны оставаться под контролем государства. Предлагается ввести механизм «золотой акции», позволяющий защитить внутренний рынок в кризисные периоды.
Привлечение частных инвесторов, по мнению эксперта, может:
Снизить аварийность заводов;
Увеличить глубину переработки нефти;
Приблизить Казахстан к статусу регионального экспортного хаба нефтепродуктов.
В то же время, продажа долей заводов должна стимулировать строительство четвертого НПЗ, иначе структурный дефицит топлива сохранится независимо от формы собственности текущих активов.
Комментарии0 комментарий(ев)