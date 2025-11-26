Атырау и Павлодар - на продажу: что скрывает приватизация крупнейших нефтезаводов Казахстана

В ближайшие три года в Казахстане планируется передать в частные руки доли в двух крупных нефтеперерабатывающих заводах — Атырауском НПЗ и Павлодарском НХЗ. Эксперты уверены: при нынешней оценке заводы могут быть проданы значительно дешевле их реальной стоимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Прогноз стоимости НПЗ и реальная цена продажи

По оценке директора аналитической компании RACE Analytics Аскара Исмаилова, ориентировочная цена Атырауского НПЗ составляет $700 млн – $1 млрд за 100% доли, а Павлодарского НХЗ — $800 млн – $1,1 млрд. Совокупно два завода оцениваются в $1,7–1,9 млрд.

Однако Исмаилов отмечает, что «учитывая предыдущий опыт продажи активов "КазМунайГаза", каждый НПЗ скорее всего удастся реализовать лишь за половину расчетной стоимости — по $400–500 млн».

Состояние заводов и перспективы модернизации

Аналитик подчеркнул, что оба НПЗ не требуют расширения и их текущее состояние оптимально с точки зрения безопасности и доходности. Любая модернизация увеличит долговую нагрузку, как это было после предыдущих инвестиций.

«Еще одна программа работ на этих заводах выглядит искусственно раздутой. На самом деле требуется лишь технологическая дисциплина», — отметил Исмаилов.

Интерес иностранных инвесторов

По мнению эксперта, заводы привлекают интерес российских компаний, поскольку соседние НПЗ в РФ подвергались атакам дронов, и наличие производственных мощностей в Казахстане снижает риски.

Также участие в приватизации может быть интересным китайским компаниям, а старые попытки выкупа Атырауского НПЗ за $200 млн показывают, что и казахстанские бизнесмены могут проявить интерес, если цена окажется привлекательной.

Барьеры для инвесторов

Главными препятствиями, по словам Исмаилова, являются:

Административное регулирование цен на нефтепродукты , которое искусственно занижает маржинальность заводов;

Непредсказуемость нормативной среды, включая изменения тарифов, внутреннего рынка и экспортные ограничения.

Для снижения рисков эксперт рекомендует обеспечить долгосрочные юридические гарантии по сырью и поэтапную либерализацию цен с фиксированными обязательствами по надежности оборудования.

Роль государства и стратегические риски

Исмаилов подчеркнул, что стратегические активы, такие как НПЗ, должны оставаться под контролем государства. Предлагается ввести механизм «золотой акции», позволяющий защитить внутренний рынок в кризисные периоды.

Привлечение частных инвесторов, по мнению эксперта, может:

Снизить аварийность заводов;

Увеличить глубину переработки нефти;

Приблизить Казахстан к статусу регионального экспортного хаба нефтепродуктов.

В то же время, продажа долей заводов должна стимулировать строительство четвертого НПЗ, иначе структурный дефицит топлива сохранится независимо от формы собственности текущих активов.