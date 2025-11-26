С 18 января 2026 года в Казахстане вводятся штрафы за введение граждан в заблуждение

С 18 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила использования искусственного интеллекта (ИИ). Закон направлен на защиту интересов граждан, а за его нарушение предусмотрены штрафы до 200 МРП, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Основные моменты нового законодательства

Казахстан принял закон в сфере ИИ, целью которого является защита прав и безопасности граждан.

С 18 января 2026 года вводятся штрафы за: отсутствие информирования пользователей о синтетических результатах ИИ, несоблюдение мер по управлению рисками при работе систем ИИ.

Размеры штрафов различаются в зависимости от статуса нарушителя: от 15 МРП для физических лиц до 200 МРП для крупных компаний при повторных нарушениях.

Обязательна маркировка всех материалов, созданных с использованием нейросетей.

Новая статья в Кодексе об административных правонарушениях

В середине ноября 2025 года президент РК подписал закон «Об искусственном интеллекте». Он закрепляет основные принципы работы систем ИИ и устанавливает ответственность владельцев и пользователей этих технологий.

С 18 января 2026 года в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РК вводится статья 641-1. Изменения закреплены законом от 17 ноября 2025 года № 232-VIII.

За что будут штрафовать

Нарушения, которые повлекут административное наказание:

Неинформирование пользователей

Владельцы систем ИИ обязаны предупреждать пользователей о синтетических результатах работы ИИ, которые могут ввести их в заблуждение. Отсутствие управления рисками

Владельцы и пользователи систем ИИ должны управлять рисками, которые могут причинить вред людям, включая: угрозу здоровью и благополучию,

распространение запрещенной или ложной информации,

дискриминацию и нарушение прав человека.

Иными словами, собственники систем ИИ должны обеспечить защиту пользователей и информировать их о том, что текст, изображение или голос были созданы искусственным интеллектом.

Требования по маркировке материалов

Согласно статье 21 закона об ИИ:

Пользователи должны быть уведомлены, что товары, работы и услуги созданы с использованием систем ИИ.

Все синтетические материалы должны сопровождаться маркировкой в машиночитаемой форме, а также визуальным или иным предупреждением о том, что они созданы нейросетью.

Размеры штрафов за нарушения

Если физические лица допустят нарушения, им грозит штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге) за первое нарушение. При повторном проступке в течение 12 месяцев сумма увеличится до 30 МРП (129 750 тенге).

Субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации заплатят 20 МРП (86 500 тенге) за первый штраф, а при повторном нарушении — до 50 МРП (216 250 тенге).

Для субъектов среднего предпринимательства штраф составит 30 МРП (129 750 тенге) за первое нарушение и 70 МРП (302 750 тенге) за повторное.

Крупные компании будут платить 100 МРП (432 500 тенге) за первое нарушение и 200 МРП (865 000 тенге) при повторном проступке.

Таким образом, ответственность ложится именно на владельцев и операторов систем ИИ — именно они должны следить за безопасностью технологий для пользователей.