Миллиарды тенге похищены из нефтяной отрасли Казахстана — МВД

В МВД Казахстана сообщили о выявлении и пресечении схем хищения и незаконного вывоза нефтепродуктов. Оперативные действия правоохранительных органов позволили задержать подозреваемых и заблокировать незаконные каналы поставок топлива, сообщает Lada.kz.

Масштабные задержания

Задержания проходили в нескольких регионах страны. По данным МВД, в ноябре в Актюбинской области полиция раскрыла группу, которая похищала первичный нефтепродукт и перевозила его по поддельным документам, в двух регионах задержаны водители грузовых автомобилей, которые по указанию организаторов незаконно перевозили порядка 60 тонн нефтепродуктов.

В двух регионах задержаны водители грузовых автомобилей, которые по указанию организаторов незаконно перевозили порядка 60 тонн нефтепродуктов.



Прямая речь представителей МВД

«В ходе проведенных мероприятий нами пресечены несколько каналов контрабанды и хищения нефтепродуктов. Все подозреваемые задержаны, материалы переданы в следственные органы», — заявили в министерстве.

План дальнейших действий

В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, и правоохранительные органы планируют выявить всех причастных к преступной схеме. Также усилен контроль на транспортировке нефтепродуктов, чтобы предотвратить новые факты хищений и незаконного вывоза топлива.