В Казахстане идет пересмотр пенсионных накоплений: что ждет вкладчиков с нового года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила управления пенсионными накоплениями. Система оценки работы управляющих компаний претерпит значительные изменения, а вкладчики получат обновленные возможности при выборе инвестиционных портфелей, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Проект новых правил размещен на портале «Открытые НПА».

Новая система оценки эффективности управляющих компаний

Ключевым новшеством станет переход на композитные индексы. Это бенчмарки, учитывающие динамику как казахстанского фондового рынка, так и основных мировых площадок. Такой подход позволит точнее отражать эффективность работы управляющих компаний с пенсионными средствами вкладчиков и обеспечит более прозрачную и объективную оценку их деятельности.

Что изменится для вкладчиков

Проект новых правил затрагивает всех участников пенсионной системы, кто выбирает инвестиционные портфели. Основные изменения включают:

Порядок перевода накоплений в другой портфель – теперь вкладчики смогут легче и быстрее менять инвестиционные стратегии, следуя четкому установленному алгоритму.

Ограничения на вложения в иностранную валюту – лимиты будут зависеть от типа выбранного портфеля, что позволит снизить валютные риски.

Обязательное информирование ЕНПФ – Единый накопительный пенсионный фонд должен будет заранее уведомлять вкладчиков о решении управляющих компаний по инвестиционному портфелю.

Уточнение сроков и правил уведомления регулятора – управляющие компании обязаны сообщать Агентству по регулированию и развитию финансового рынка о выборе портфеля строго по новым требованиям.

Публичное обсуждение и сроки вступления

Обсуждение документа продлится до 8 декабря 2025 года, после чего планируется официальное утверждение изменений. Все нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Итог

Новые правила призваны повысить прозрачность работы управляющих компаний и дать вкладчикам больше контроля над своими пенсионными накоплениями. Композитные индексы позволят объективнее оценивать эффективность инвестиций, а четко прописанные процедуры выбора и перевода портфелей обеспечат вкладчикам большую свободу и безопасность.