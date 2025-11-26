В Казахстане идет пересмотр пенсионных накоплений: что ждет вкладчиков с нового года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила управления пенсионными накоплениями. Система оценки работы управляющих компаний претерпит значительные изменения, а вкладчики получат обновленные возможности при выборе инвестиционных портфелей, сообщает Lada.kz.
Проект новых правил размещен на портале «Открытые НПА».
Ключевым новшеством станет переход на композитные индексы. Это бенчмарки, учитывающие динамику как казахстанского фондового рынка, так и основных мировых площадок. Такой подход позволит точнее отражать эффективность работы управляющих компаний с пенсионными средствами вкладчиков и обеспечит более прозрачную и объективную оценку их деятельности.
Проект новых правил затрагивает всех участников пенсионной системы, кто выбирает инвестиционные портфели. Основные изменения включают:
Порядок перевода накоплений в другой портфель – теперь вкладчики смогут легче и быстрее менять инвестиционные стратегии, следуя четкому установленному алгоритму.
Ограничения на вложения в иностранную валюту – лимиты будут зависеть от типа выбранного портфеля, что позволит снизить валютные риски.
Обязательное информирование ЕНПФ – Единый накопительный пенсионный фонд должен будет заранее уведомлять вкладчиков о решении управляющих компаний по инвестиционному портфелю.
Уточнение сроков и правил уведомления регулятора – управляющие компании обязаны сообщать Агентству по регулированию и развитию финансового рынка о выборе портфеля строго по новым требованиям.
Обсуждение документа продлится до 8 декабря 2025 года, после чего планируется официальное утверждение изменений. Все нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Новые правила призваны повысить прозрачность работы управляющих компаний и дать вкладчикам больше контроля над своими пенсионными накоплениями. Композитные индексы позволят объективнее оценивать эффективность инвестиций, а четко прописанные процедуры выбора и перевода портфелей обеспечат вкладчикам большую свободу и безопасность.
