Упрощёнка для избранных: Казахстан утвердил список 40 счастливчиков

В Казахстане правительство утвердило перечень видов деятельности, для которых разрешено применение специального налогового режима (СНР) для самозанятых . Этот шаг вызвал активные дискуссии среди предпринимателей, сообщает Lada.kz.

Фото: Pinterest

"Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых", - говорится в постановлении правительства.

Документ включает 40 видов деятельности, которые смогут работать по упрощённой системе налогообложения с 1 января 2026 года.

Полный перечень видов деятельности для упрощёнки

Согласно постановлению, СНР разрешён для следующих направлений:

Деятельность, способствующая животноводству Производство музыкальных инструментов Штукатурные работы Столярные и плотницкие работы Покрытие полов и облицовка стен Малярные и стекольные работы Розничная торговля через сетевой маркетинг Деятельность такси Прочая почтовая и курьерская деятельность (за исключением прочей почтовой деятельности) Доставка готовой пищи на заказ Аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью Деятельность в области фотографии Деятельность по устному и письменному переводу Ветеринарная деятельность Аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров Общая уборка жилых домов Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включённая в другие группировки (исключительно через интернет-платформы) Образование в области спорта и отдыха Образование в области культуры Прочая деятельность в области образования, не включённая в другие группировки Художественное и литературное творчество Ремонт компьютеров и периферийного оборудования Ремонт коммуникационного оборудования Ремонт электронной бытовой техники Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования Ремонт обуви Ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи Ремонт мебели и предметов интерьера Ремонт наручных и прочих часов Ремонт ювелирных изделий Ремонт трикотажных и вязаных изделий Ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи Ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов Ремонт музыкальных инструментов Ремонт ковров и ковровых изделий Ремонт велосипедов Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включённых в другие группировки Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления

Подача уведомления для продолжения работы по упрощёнке

Руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета госдоходов (КГД) Ерканат Шынберген отметил:

Предпринимателям, желающим работать по упрощёнке в 2026 году, необходимо подать уведомление о выборе режима .

Срок подачи — с 1 января по 1 марта 2026 года .

Если уведомление не будет подано, с 1 марта налогоплательщики будут переведены на общеустановленный режим.

Для удобства планируется создать сервисы для подачи уведомлений, возможно через банковские приложения, чтобы отправка документов занимала всего один клик.

Налоговое администрирование и льготы с 2026 года

С 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться «с чистого листа», что предполагает:

Отмену налоговых проверок

Отмену камерального контроля

Отмену подачи исков в суд о признании сделок или регистраций недействительными

Также:

Пени и штрафы по налогам будут списаны при погашении основной суммы долга до 1 апреля 2026 года

Налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учёт по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности

Предусмотрена упрощённая процедура снятия с учёта в налоговых и юстиционных органах без проверок

Эти меры направлены на поэтапное введение нового Налогового кодекса и упрощение налогового администрирования для малого и среднего бизнеса.