Владельцы авто в Казахстане будут по-новому платить транспортный налог

В Казахстане внедрены новые правила, регулирующие обмен информацией о владельцах автомобилей и данных, связанных с транспортным налогом. Теперь все обновления будут передаваться в органы госдоходов автоматически и ежедневно через платформу Smart Data Finance. Это решение закреплено приказом, подписанным сразу четырьмя министрами — финансов, транспорта, сельского хозяйства и внутренних дел. Документ уже вступил в силу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: gov.kz

Что поменялось в системе налогообложения

Согласно новым правилам, государственные ведомства переходят на полностью электронный формат взаимодействия. Система Smart Data Finance позволит:

получать в онлайн-режиме сведения о владельцах транспортных средств;

отслеживать даты постановки авто на учет;

фиксировать любые изменения по автомобилю — смену собственника, перерегистрацию, снятие с учета и т.д.

Таким образом, налоговые органы будут видеть актуальную информацию без задержек, что исключает прежние ошибки, возникавшие при ручной передаче данных между ведомствами.

Временное решение для тех, кто еще не подключён

Если какое-либо ведомство пока не завершило техинтеграцию со Smart Data Finance, оно обязано передавать сведения в электронном виде напрямую в Комитет госдоходов.

Отправлять данные нужно на официальный адрес: kgd.kancelyarya@kgd.gov.kz

Срок — до 15 января года, следующего за отчетным, что позволит обеспечить полноту информации за предыдущий период.

Усиленные требования к защите данных

Все государственные органы, участвующие в обмене, несут ответственность за сохранность информации. Речь идет о:

персональных данных владельцев автомобилей;

регистрационных сведениях;

любой информации, относящейся к налоговой тайне и охраняемой законом конфиденциальности.

Особый акцент сделан на предотвращении утечек и обеспечении безопасности цифрового документооборота.

Что изменится для автовладельцев

Внедрение новой системы направлено на упрощение взаимодействия граждан с налоговыми органами. В результате владельцы автомобилей получат ряд ощутимых преимуществ:

■ Меньше ошибок в начислении налога

Автоматическая передача данных исключит случаи некорректных начислений транспортного налога.

■ Актуальная информация в личном кабинете

Все изменения по автомобилю будут отражаться оперативно, что обеспечит прозрачность и понимание налоговых обязательств.

■ Автоматическое обновление данных при сделках

При покупке или продаже авто информация будет обновляться без участия владельца — система сама передаст сведения в налоговые органы.

■ Никакой необходимости в бумажной бюрократии

Гражданам больше не нужно приносить документы в налоговую вручную — обмен сведениями будет происходить полностью в цифровом формате.