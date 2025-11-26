Владельцы авто в Казахстане будут по-новому платить транспортный налог

В Казахстане внедрены новые правила, регулирующие обмен информацией о владельцах автомобилей и данных, связанных с транспортным налогом. Теперь все обновления будут передаваться в органы госдоходов автоматически и ежедневно через платформу Smart Data Finance. Это решение закреплено приказом, подписанным сразу четырьмя министрами — финансов, транспорта, сельского хозяйства и внутренних дел. Документ уже вступил в силу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Согласно новым правилам, государственные ведомства переходят на полностью электронный формат взаимодействия. Система Smart Data Finance позволит:
получать в онлайн-режиме сведения о владельцах транспортных средств;
отслеживать даты постановки авто на учет;
фиксировать любые изменения по автомобилю — смену собственника, перерегистрацию, снятие с учета и т.д.
Таким образом, налоговые органы будут видеть актуальную информацию без задержек, что исключает прежние ошибки, возникавшие при ручной передаче данных между ведомствами.
Если какое-либо ведомство пока не завершило техинтеграцию со Smart Data Finance, оно обязано передавать сведения в электронном виде напрямую в Комитет госдоходов.
Отправлять данные нужно на официальный адрес: kgd.kancelyarya@kgd.gov.kz
Срок — до 15 января года, следующего за отчетным, что позволит обеспечить полноту информации за предыдущий период.
Все государственные органы, участвующие в обмене, несут ответственность за сохранность информации. Речь идет о:
персональных данных владельцев автомобилей;
регистрационных сведениях;
любой информации, относящейся к налоговой тайне и охраняемой законом конфиденциальности.
Особый акцент сделан на предотвращении утечек и обеспечении безопасности цифрового документооборота.
Внедрение новой системы направлено на упрощение взаимодействия граждан с налоговыми органами. В результате владельцы автомобилей получат ряд ощутимых преимуществ:
Автоматическая передача данных исключит случаи некорректных начислений транспортного налога.
Все изменения по автомобилю будут отражаться оперативно, что обеспечит прозрачность и понимание налоговых обязательств.
При покупке или продаже авто информация будет обновляться без участия владельца — система сама передаст сведения в налоговые органы.
Гражданам больше не нужно приносить документы в налоговую вручную — обмен сведениями будет происходить полностью в цифровом формате.
