Новые правила переселения в Казахстане с 1 января: от заявки до ключей от квартиры

Минтруд РК внес изменения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы. Приказ от 14 ноября 2025 года вступает в силу с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Переселенец – это внутренний мигрант, переехавший в регионы, определенные правительством Казахстана. Для включения в региональную квоту необходимо быть гражданином РК, быть зарегистрированным безработным или ищущим работу и иметь постоянную регистрацию в регионе не менее одного года. Заявление подается через ГК «Правительство для граждан», портал Migration.enbek.kz или веб-портал электронного правительства.
Специалист государственной корпорации проверяет документы, создает их электронные копии, заверяет ЭЦП и возвращает оригиналы заявителю. При неполном пакете документов или просроченных документах заявителю отказывают и выдают расписку. Через веб-портал отображается статус принятия заявки. Карьерные центры регионов направляют заявления услугодателю в течение одного рабочего дня.
Отказ в включении в квоту возможен при неполном пакете документов, просроченных документах или несоответствии данных требованиям.
Кандасы участвуют в межрегиональном переселении независимо от региона и страны выбытия. Получение гражданства Казахстана не лишает их и членов их семей государственной поддержки. При переезде внутри региона кандас или переселенец должен уведомить карьерный центр за 10 дней.
Сертификат предоставляется на покупку жилья или первоначальный взнос по ипотеке. В 2025 году его размер составляет 1 625 МРП (6 389 500 тенге). Если стоимость жилья ниже этой суммы, выплата производится в размере фактической стоимости.
Сертификат предназначен для жилья в регионе переселения, не может быть использован для покупки недвижимости у родственников, и имущество, приобретенное с его помощью, нельзя продавать в течение 5 лет.
Получатели сертификата:
работающие по востребованным специальностям;
семьи с трудоспособными членами;
семьи с несовершеннолетними детьми или студентами до 23 лет;
индивидуальные предприниматели.
Для получения сертификата подается заявление через портал Migration.enbek.kz с приложением: решения о включении в квоту, одобрения банка на ипотечный займ, договора купли-продажи и документа о трудовой деятельности на новом месте.
Субсидии предоставляются ежемесячно до покупки жилья, не более 12 месяцев. Для переселившихся в город субсидия составляет 20 МРП на одного человека, 25 МРП на семью из 2–4 человек и 30 МРП на семьи из пяти и более человек. Для переселившихся в сельскую местность – 15 МРП на одного человека, 18 МРП на 2–4 человека и 21 МРП на семьи из пяти и более человек.
Заявление подается с копией договора аренды. Субсидия не предоставляется при предоставлении арендного или служебного жилья, выселении, поднайме, ложных данных или приобретении жилья через сертификат экономической мобильности.
Центр трудовой мобильности рассматривает заявление на сертификат в течение 3 рабочих дней. Отказ возможен при неполном пакете документов, недостоверных данных, покупке жилья вне населенного пункта назначения или нарушении условий предыдущего сертификата.
Кандасы и переселенцы могут обжаловать действия Центра или должностного лица. Жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней с момента регистрации.
Комментарии0 комментарий(ев)