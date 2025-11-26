Новые правила переселения в Казахстане с 1 января: от заявки до ключей от квартиры

Минтруд РК внес изменения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы . Приказ от 14 ноября 2025 года вступает в силу с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Кто считается переселенцем

Переселенец – это внутренний мигрант, переехавший в регионы, определенные правительством Казахстана. Для включения в региональную квоту необходимо быть гражданином РК, быть зарегистрированным безработным или ищущим работу и иметь постоянную регистрацию в регионе не менее одного года. Заявление подается через ГК «Правительство для граждан», портал Migration.enbek.kz или веб-портал электронного правительства.

Порядок подачи и обработки заявлений

Специалист государственной корпорации проверяет документы, создает их электронные копии, заверяет ЭЦП и возвращает оригиналы заявителю. При неполном пакете документов или просроченных документах заявителю отказывают и выдают расписку. Через веб-портал отображается статус принятия заявки. Карьерные центры регионов направляют заявления услугодателю в течение одного рабочего дня.

Отказ в включении в квоту возможен при неполном пакете документов, просроченных документах или несоответствии данных требованиям.

Переселение кандасов

Кандасы участвуют в межрегиональном переселении независимо от региона и страны выбытия. Получение гражданства Казахстана не лишает их и членов их семей государственной поддержки. При переезде внутри региона кандас или переселенец должен уведомить карьерный центр за 10 дней.

Сертификат экономической мобильности

Сертификат предоставляется на покупку жилья или первоначальный взнос по ипотеке. В 2025 году его размер составляет 1 625 МРП (6 389 500 тенге). Если стоимость жилья ниже этой суммы, выплата производится в размере фактической стоимости.

Сертификат предназначен для жилья в регионе переселения, не может быть использован для покупки недвижимости у родственников, и имущество, приобретенное с его помощью, нельзя продавать в течение 5 лет.

Получатели сертификата:

работающие по востребованным специальностям;

семьи с трудоспособными членами;

семьи с несовершеннолетними детьми или студентами до 23 лет;

индивидуальные предприниматели.

Для получения сертификата подается заявление через портал Migration.enbek.kz с приложением: решения о включении в квоту, одобрения банка на ипотечный займ, договора купли-продажи и документа о трудовой деятельности на новом месте.

Субсидии на аренду жилья и коммунальные услуги

Субсидии предоставляются ежемесячно до покупки жилья, не более 12 месяцев. Для переселившихся в город субсидия составляет 20 МРП на одного человека, 25 МРП на семью из 2–4 человек и 30 МРП на семьи из пяти и более человек. Для переселившихся в сельскую местность – 15 МРП на одного человека, 18 МРП на 2–4 человека и 21 МРП на семьи из пяти и более человек.

Заявление подается с копией договора аренды. Субсидия не предоставляется при предоставлении арендного или служебного жилья, выселении, поднайме, ложных данных или приобретении жилья через сертификат экономической мобильности.

Рассмотрение заявлений и обжалование решений

Центр трудовой мобильности рассматривает заявление на сертификат в течение 3 рабочих дней. Отказ возможен при неполном пакете документов, недостоверных данных, покупке жилья вне населенного пункта назначения или нарушении условий предыдущего сертификата.

Кандасы и переселенцы могут обжаловать действия Центра или должностного лица. Жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней с момента регистрации.