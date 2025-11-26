18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.11.2025, 14:23

Казахстанцы рискуют личным имуществом из-за долгов своих компаний: разъяснение КГД

Новости Казахстана 0 414

В Казахстане вступили в силу изменения в порядке погашения налоговых долгов при ликвидации компаний. Теперь в ряде случаев учредители и должностные лица могут отвечать своим личным имуществом, если компания не выплачивает налоги. Разъяснения по новым правилам предоставил Комитет государственных доходов (КГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: banki.ru
Фото: banki.ru

Как действует новая норма

Изменения закреплены в обновленном Налоговом кодексе. Если компания закрывается с долгами перед бюджетом, органы госдоходов могут инициировать процедуру банкротства по принципу солидарной ответственности. Это означает, что взыскание долгов может быть направлено не только на компанию, но и на учредителей лично, если их вина доказана или если они нарушили свои обязанности при ликвидации.

Когда учредителей могут привлечь к личной ответственности

К личной ответственности могут привлечь в следующих ситуациях:

  • Преднамеренное банкротство – если учредители или должностные лица признаны виновными в умышленном доведении компании до банкротства.

  • Невозможность возмещения имущества – если стоимость имущества не может быть возмещена первоначальным приобретателем, а решение об отчуждении принимал учредитель или должностное лицо.

  • Непередача документов – если учредительные документы компании не переданы банкротному управляющему.

  • Несвоевременное обращение в суд – если при ликвидации компании не подано заявление о признании ее банкротом, а имущества недостаточно для покрытия налоговой задолженности.

Комментарий Комитета государственных доходов

В КГД отмечают, что это не новые полномочия госорганов. Подобные правила уже содержались в Гражданском кодексе и предыдущих версиях Налогового кодекса. Приказ №654 лишь уточняет порядок реализации этих норм, не расширяя прав государственных органов.

Споры и возможные судебные иски

Новая норма вызвала обсуждение среди юристов и предпринимателей. В соцсетях адвокаты заявили о возможных судах против Минфина. По их мнению, учредителей нельзя заставлять оплачивать долги компании из личных средств, если их вина не доказана судебным решением.

Что важно знать предпринимателям

Если компания ликвидируется, но не закрывает обязательства:

  • Важно заранее подготовить все документы и соблюдать корректную процедуру ликвидации.

  • Несоблюдение требований может превратить налоговую задолженность компании в личную проблему учредителей.

  • Планирование и консультация с юристами помогут избежать финансовых рисков.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь