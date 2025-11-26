Казахстанцы рискуют личным имуществом из-за долгов своих компаний: разъяснение КГД

В Казахстане вступили в силу изменения в порядке погашения налоговых долгов при ликвидации компаний. Теперь в ряде случаев учредители и должностные лица могут отвечать своим личным имуществом, если компания не выплачивает налоги. Разъяснения по новым правилам предоставил Комитет государственных доходов (КГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Изменения закреплены в обновленном Налоговом кодексе. Если компания закрывается с долгами перед бюджетом, органы госдоходов могут инициировать процедуру банкротства по принципу солидарной ответственности. Это означает, что взыскание долгов может быть направлено не только на компанию, но и на учредителей лично, если их вина доказана или если они нарушили свои обязанности при ликвидации.
К личной ответственности могут привлечь в следующих ситуациях:
Преднамеренное банкротство – если учредители или должностные лица признаны виновными в умышленном доведении компании до банкротства.
Невозможность возмещения имущества – если стоимость имущества не может быть возмещена первоначальным приобретателем, а решение об отчуждении принимал учредитель или должностное лицо.
Непередача документов – если учредительные документы компании не переданы банкротному управляющему.
Несвоевременное обращение в суд – если при ликвидации компании не подано заявление о признании ее банкротом, а имущества недостаточно для покрытия налоговой задолженности.
В КГД отмечают, что это не новые полномочия госорганов. Подобные правила уже содержались в Гражданском кодексе и предыдущих версиях Налогового кодекса. Приказ №654 лишь уточняет порядок реализации этих норм, не расширяя прав государственных органов.
Новая норма вызвала обсуждение среди юристов и предпринимателей. В соцсетях адвокаты заявили о возможных судах против Минфина. По их мнению, учредителей нельзя заставлять оплачивать долги компании из личных средств, если их вина не доказана судебным решением.
Если компания ликвидируется, но не закрывает обязательства:
Важно заранее подготовить все документы и соблюдать корректную процедуру ликвидации.
Несоблюдение требований может превратить налоговую задолженность компании в личную проблему учредителей.
Планирование и консультация с юристами помогут избежать финансовых рисков.
