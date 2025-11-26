Казахстанцы рискуют личным имуществом из-за долгов своих компаний: разъяснение КГД

В Казахстане вступили в силу изменения в порядке погашения налоговых долгов при ликвидации компаний. Теперь в ряде случаев учредители и должностные лица могут отвечать своим личным имуществом , если компания не выплачивает налоги. Разъяснения по новым правилам предоставил Комитет государственных доходов (КГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: banki.ru

Как действует новая норма

Изменения закреплены в обновленном Налоговом кодексе. Если компания закрывается с долгами перед бюджетом, органы госдоходов могут инициировать процедуру банкротства по принципу солидарной ответственности. Это означает, что взыскание долгов может быть направлено не только на компанию, но и на учредителей лично, если их вина доказана или если они нарушили свои обязанности при ликвидации.

Когда учредителей могут привлечь к личной ответственности

К личной ответственности могут привлечь в следующих ситуациях:

Преднамеренное банкротство – если учредители или должностные лица признаны виновными в умышленном доведении компании до банкротства.

Невозможность возмещения имущества – если стоимость имущества не может быть возмещена первоначальным приобретателем, а решение об отчуждении принимал учредитель или должностное лицо.

Непередача документов – если учредительные документы компании не переданы банкротному управляющему.

Несвоевременное обращение в суд – если при ликвидации компании не подано заявление о признании ее банкротом, а имущества недостаточно для покрытия налоговой задолженности.

Комментарий Комитета государственных доходов

В КГД отмечают, что это не новые полномочия госорганов. Подобные правила уже содержались в Гражданском кодексе и предыдущих версиях Налогового кодекса. Приказ №654 лишь уточняет порядок реализации этих норм, не расширяя прав государственных органов.

Споры и возможные судебные иски

Новая норма вызвала обсуждение среди юристов и предпринимателей. В соцсетях адвокаты заявили о возможных судах против Минфина. По их мнению, учредителей нельзя заставлять оплачивать долги компании из личных средств, если их вина не доказана судебным решением.

Что важно знать предпринимателям

Если компания ликвидируется, но не закрывает обязательства: