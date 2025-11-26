18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.11.2025, 15:22

Секретные письма Эпштейна: как имя Рахата Алиева оказалось в переписке

Новости Казахстана 0 511

Мировая пресса активно изучает рассекреченные письма Джефри Эпштейна, обнародованные комитетом по надзору палаты представителей США. Речь идёт о тысячах писем, которые только в последние недели стали легко доступны для анализа благодаря современным цифровым инструментам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: kurier.at
Фото: kurier.at

В Казахстане внимание привлек один конкретный документ — письмо, в котором упоминается Рахат Алиев. Журналисты Tengrinews.kz изучили источник и контекст письма, чтобы понять, почему имя бывшего казахстанского дипломата оказалось в архивах Эпштейна.

Кто такой Джефри Эпштейн и почему его письма важны

Джефри Эпштейн — американский финансист, фигура которого оказалась в центре одного из крупнейших скандалов США последних лет. Он был обвинён в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и создании сети влияния, включавшей политиков, предпринимателей и публичных личностей.

После его смерти в тюрьме в 2019 году расследования не прекратились. Значительная часть электронной переписки Эпштейна была передана комитету палаты представителей США. Именно эти письма составляют нынешний публичный архив, ставший объектом пристального изучения журналистов.

Рахат Алиев: кто он и чем известен

Рахат Алиев — бывший высокопоставленный казахстанский чиновник и дипломат, занимавший ключевые посты:

  • заместитель главы Комитета национальной безопасности (КНБ),

  • первый заместитель министра иностранных дел,

  • посол Казахстана в Австрии.

Кроме того, Алиев был зятем первого президента Казахстана. В 2007 году он оказался обвинён по ряду уголовных дел и не вернулся в страну. В 2015 году Алиев был найден мёртвым в тюрьме в Австрии, где находился под арестом.

Какое письмо привлекло внимание

Переписка датируется ноябрём 2011 года. Эпштейн общался по электронной почте с американским адвокатом Рейдом Вейнгартеном. Большинство писем — короткие личные сообщения и рабочие детали.

Особое внимание привлекает одно письмо:

  • Эпштейн пересылает Вейнгартену большой блок текста без приветствия и пояснений,

  • Этот текст оказался дословным фрагментом расследовательской статьи The New York Times, опубликованной в 2011 году,

  • В статье подробно рассказывается о Рахате Алиеве и его попытках построить стратегию защиты за пределами Казахстана.

Эпштейн не добавляет к пересланному тексту комментариев или выводов — он лишь пересылает материал газеты.

Содержание пересланного фрагмента

Фрагмент NYT рассказывает о том, как Алиев после разрыва с окружением искал новые возможности для защиты, рассматривая США как ключевую платформу:

  • политические гарантии и юридическая поддержка,

  • возможность донести свою версию до влиятельных американских структур,

  • сведения о потере крупных активов (примерно $2 млрд) после конфискаций в Казахстане.

Газета подробно описывает лоббистскую активность Алиева через фирму RJI Government Strategies, которая:

  • выходила на аппараты американских конгрессменов,

  • привлекала внимание к делу Девинчи Хурани — родственника Алиева, чьи нефтяные активы были конфискованы,

  • пыталась встроить тему Алиева и Хурани в повестку визита группы конгрессменов в Казахстан.

Помимо этого, консультанты Алиева добивались публикаций в документах Конгресса США, касающихся прав человека и давления на его окружение. Алиев также через посредников предоставлял Министерству юстиции США документы, свидетельствующие о коррупционных схемах в нефтяной сфере Казахстана.

Возможная цель пересылки Эпштейна

Прямых пояснений в письме нет. Однако в соседних сообщениях Эпштейн и Вейнгартен обсуждают связи и влияние, и Эпштейн пишет: «вы друзья все связаны», что может намекать на важность сети контактов и влияние на политические процессы.

Почему письмо стало заметным только сейчас

Хотя архивы комитета по надзору палаты представителей были открыты давно, их массивность и сложный формат сканов затрудняли анализ. В 2025 году появились платформы, которые сделали документы удобными для просмотра:

  • Epsteinify — позволяет видеть как оригинальные сканы, так и распознанный текст,

  • Jmail — отображает письма в интерфейсе электронной почты: папки, цепочки писем, вложения.

Источник всех документов — официальный архив House Oversight.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь