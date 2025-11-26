Секретные письма Эпштейна: как имя Рахата Алиева оказалось в переписке

Мировая пресса активно изучает рассекреченные письма Джефри Эпштейна, обнародованные комитетом по надзору палаты представителей США. Речь идёт о тысячах писем, которые только в последние недели стали легко доступны для анализа благодаря современным цифровым инструментам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

В Казахстане внимание привлек один конкретный документ — письмо, в котором упоминается Рахат Алиев. Журналисты Tengrinews.kz изучили источник и контекст письма, чтобы понять, почему имя бывшего казахстанского дипломата оказалось в архивах Эпштейна.

Кто такой Джефри Эпштейн и почему его письма важны

Джефри Эпштейн — американский финансист, фигура которого оказалась в центре одного из крупнейших скандалов США последних лет. Он был обвинён в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и создании сети влияния, включавшей политиков, предпринимателей и публичных личностей.

После его смерти в тюрьме в 2019 году расследования не прекратились. Значительная часть электронной переписки Эпштейна была передана комитету палаты представителей США. Именно эти письма составляют нынешний публичный архив, ставший объектом пристального изучения журналистов.

Рахат Алиев: кто он и чем известен

Рахат Алиев — бывший высокопоставленный казахстанский чиновник и дипломат, занимавший ключевые посты:

заместитель главы Комитета национальной безопасности (КНБ),

первый заместитель министра иностранных дел,

посол Казахстана в Австрии.

Кроме того, Алиев был зятем первого президента Казахстана. В 2007 году он оказался обвинён по ряду уголовных дел и не вернулся в страну. В 2015 году Алиев был найден мёртвым в тюрьме в Австрии, где находился под арестом.

Какое письмо привлекло внимание

Переписка датируется ноябрём 2011 года. Эпштейн общался по электронной почте с американским адвокатом Рейдом Вейнгартеном. Большинство писем — короткие личные сообщения и рабочие детали.

Особое внимание привлекает одно письмо:

Эпштейн пересылает Вейнгартену большой блок текста без приветствия и пояснений,

Этот текст оказался дословным фрагментом расследовательской статьи The New York Times, опубликованной в 2011 году,

В статье подробно рассказывается о Рахате Алиеве и его попытках построить стратегию защиты за пределами Казахстана.

Эпштейн не добавляет к пересланному тексту комментариев или выводов — он лишь пересылает материал газеты.

Содержание пересланного фрагмента

Фрагмент NYT рассказывает о том, как Алиев после разрыва с окружением искал новые возможности для защиты, рассматривая США как ключевую платформу:

политические гарантии и юридическая поддержка,

возможность донести свою версию до влиятельных американских структур,

сведения о потере крупных активов (примерно $2 млрд) после конфискаций в Казахстане.

Газета подробно описывает лоббистскую активность Алиева через фирму RJI Government Strategies, которая:

выходила на аппараты американских конгрессменов,

привлекала внимание к делу Девинчи Хурани — родственника Алиева, чьи нефтяные активы были конфискованы,

пыталась встроить тему Алиева и Хурани в повестку визита группы конгрессменов в Казахстан.

Помимо этого, консультанты Алиева добивались публикаций в документах Конгресса США, касающихся прав человека и давления на его окружение. Алиев также через посредников предоставлял Министерству юстиции США документы, свидетельствующие о коррупционных схемах в нефтяной сфере Казахстана.

Возможная цель пересылки Эпштейна

Прямых пояснений в письме нет. Однако в соседних сообщениях Эпштейн и Вейнгартен обсуждают связи и влияние, и Эпштейн пишет: «вы друзья все связаны», что может намекать на важность сети контактов и влияние на политические процессы.

Почему письмо стало заметным только сейчас

Хотя архивы комитета по надзору палаты представителей были открыты давно, их массивность и сложный формат сканов затрудняли анализ. В 2025 году появились платформы, которые сделали документы удобными для просмотра:

Epsteinify — позволяет видеть как оригинальные сканы, так и распознанный текст,

Jmail — отображает письма в интерфейсе электронной почты: папки, цепочки писем, вложения.

Источник всех документов — официальный архив House Oversight.