Платежи одним взглядом: как в Казахстане будут оплачивать покупки без карт и наличных

В Казахстане готовится технологический прорыв в сфере платежей: уже в 2026 году жители страны смогут оплачивать покупки с помощью биометрии — лица, ладони или даже глаза. Такой проект анонсировала Национальная платежная корпорация (НПК) на брифинге в РСК Алматы 26 ноября, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: omskpress.ru

Новый способ оплаты: от концепта к реальности

Директор департамента развития платежных систем НПК Раимбек Шаймерденов подчеркнул, что биометрические платежи станут отдельным сервисом внутри существующей инфраструктуры.

“Специалисты анализируют, какой формат будет привычнее для пользователей и одновременно экономически оправдан для рынка. Наиболее вероятный вариант — оплата по лицу: она работает быстрее, не требует лишних действий и уже стала стандартом в ряде стран”, — отметил Шаймерденов.

Таким образом, речь идет не о фантастике, а о реальном запуске технологии, способной упростить процесс покупок и ускорить транзакции.

Главная проблема — высокая стоимость внедрения

Массовое использование биометрии потребует установки новых считывателей в десятках тысяч касс и терминалов по всей стране. Это означает значительные инвестиции со стороны бизнеса.

На фоне уже проводимых мер по снижению комиссий за безналичные платежи для поддержки предпринимателей внедрение биометрии может вызвать противоположный эффект. Затраты на оборудование способны увеличить себестоимость операций и создать давление на комиссии, что станет вызовом для рынка.

Почему пока не все форматы готовы к внедрению

Несмотря на перспективы, не все виды биометрии одинаково практичны для Казахстана. Например, оплата по ладони пока рассматривается как менее готовый вариант из-за технологических и организационных сложностей. Наибольшие шансы на успешное внедрение имеет именно оплата по лицу, которая уже доказала эффективность в ряде стран.

Что ожидают пользователи и бизнес

Если проект реализуют, казахстанцы получат удобный способ совершения платежей без наличных и пластиковых карт, а бизнес столкнется с необходимостью модернизации оборудования. Баланс между комфортом для пользователей и финансовой нагрузкой на предпринимателей станет ключевым фактором успешного внедрения технологии.