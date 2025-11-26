Массовая миграция врачей из Казахстана: более 2,5 тысяч специалистов уехали за границу

Свыше 2,5 тысячи медицинских работников покинули Казахстан за последние пять лет, чтобы продолжить карьеру в других странах. Эта тенденция стала особенно заметной на фоне дефицита квалифицированных кадров в системе здравоохранения республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ru.pinterest.com

Дефицит врачей и среднего медицинского персонала

Первый вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев в ходе выступления в Мажилисе 26 ноября 2025 года рассказал о нехватке специалистов. По его словам, сегодня в стране наблюдается существенный дефицит кадров:

около 4 тысяч врачей ,

и примерно 5 тысяч сотрудников среднего звена (медсестры, фельдшеры и др.).

Этот дефицит создаёт дополнительные нагрузки на оставшихся специалистов и усложняет доступ пациентов к медицинской помощи.

Причины оттока кадров

По словам Тимура Султангазиева, отдельной статистики, связывающей отток медицинских работников с участившимися случаями нападений на врачей, не ведётся. Тем не менее, общий отток специалистов из системы здравоохранения остаётся серьёзной проблемой.

Основной фактор, который стимулирует врачей искать работу за рубежом, — это желание улучшить условия труда и уровень заработной платы. Многие квалифицированные специалисты выбирают страны, где их профессиональные навыки высоко ценятся, а материальная компенсация значительно выше.

Масштабы проблемы и последствия

Уход таких специалистов негативно сказывается на системе здравоохранения страны:

увеличивается нагрузка на оставшихся сотрудников,

снижается доступность медицинской помощи в регионах,

растёт риск ошибок из-за перегруженности персонала,

усложняется обучение и подготовка новых специалистов.

Заключение

Ситуация требует комплексного подхода: повышение заработной платы, улучшение условий работы, создание безопасной и стабильной среды для врачей. Только так можно замедлить отток кадров и укрепить систему здравоохранения Казахстана, обеспечивая население качественной медицинской помощью.