Массовая миграция врачей из Казахстана: более 2,5 тысяч специалистов уехали за границу

Свыше 2,5 тысячи медицинских работников покинули Казахстан за последние пять лет, чтобы продолжить карьеру в других странах. Эта тенденция стала особенно заметной на фоне дефицита квалифицированных кадров в системе здравоохранения республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Первый вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев в ходе выступления в Мажилисе 26 ноября 2025 года рассказал о нехватке специалистов. По его словам, сегодня в стране наблюдается существенный дефицит кадров:
около 4 тысяч врачей,
и примерно 5 тысяч сотрудников среднего звена (медсестры, фельдшеры и др.).
Этот дефицит создаёт дополнительные нагрузки на оставшихся специалистов и усложняет доступ пациентов к медицинской помощи.
По словам Тимура Султангазиева, отдельной статистики, связывающей отток медицинских работников с участившимися случаями нападений на врачей, не ведётся. Тем не менее, общий отток специалистов из системы здравоохранения остаётся серьёзной проблемой.
Основной фактор, который стимулирует врачей искать работу за рубежом, — это желание улучшить условия труда и уровень заработной платы. Многие квалифицированные специалисты выбирают страны, где их профессиональные навыки высоко ценятся, а материальная компенсация значительно выше.
Уход таких специалистов негативно сказывается на системе здравоохранения страны:
увеличивается нагрузка на оставшихся сотрудников,
снижается доступность медицинской помощи в регионах,
растёт риск ошибок из-за перегруженности персонала,
усложняется обучение и подготовка новых специалистов.
Ситуация требует комплексного подхода: повышение заработной платы, улучшение условий работы, создание безопасной и стабильной среды для врачей. Только так можно замедлить отток кадров и укрепить систему здравоохранения Казахстана, обеспечивая население качественной медицинской помощью.
