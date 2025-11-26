Парламент утвердил бюджет на 2026–2028 годы: что реально изменится в жизни казахстанцев

Парламент Казахстана официально принял трёхлетний бюджет на 2026–2028 годы. Этот документ определяет основные финансовые направления страны, включая прогнозируемые доходы и расходы, а также ключевые социальные и экономические показатели, влияющие на жизнь граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Неделю назад Сенат рассмотрел закон, принятый Мажилисом, однако не одобрил часть статей и вернул документ на доработку. Сенаторы предложили 76 поправок, большинство из которых касались уточнения бюджетных сумм: либо увеличения, либо уменьшения финансирования отдельных ведомств и программ.
Примеры предложенных изменений:
Развитие систем теплоснабжения: увеличено финансирование с 9 до 37 миллиардов тенге в 2026 году.
Водные ресурсы: выделение увеличено с 2 до 8 миллиардов тенге.
Сегодня депутаты Мажилиса согласовали эти поправки, после чего закон направят на подпись Президенту страны.
Бюджет показывает ежегодный рост расходов примерно на 1 триллион тенге. Расходы по годам составят:
2026 год – 27,7 триллиона тенге
2027 год – 28,7 триллиона тенге
2028 год – 29,7 триллиона тенге
При этом доходы страны (без учёта трансфертов) остаются ниже расходов:
2026 год – 19,2 триллиона тенге
2027 год – 21,2 триллиона тенге
2028 год – 23,2 триллиона тенге
Разница между расходами и доходами будет покрываться за счёт трансфертов, включая гарантированные переводы из Национального фонда, которые составят по 2,7 триллиона тенге ежегодно.
Большая часть бюджета формируется за счёт налоговых поступлений, которые платят граждане и бизнес:
Налоги с зарплат сотрудников
НДС на покупку товаров и услуг
Корпоративные налоги компаний
Сборы при регистрации авто или продаже недвижимости
В совокупности около 80% всех средств бюджета формируется именно из налогов. Государство использует эти деньги для:
Пенсий и социальных пособий
Оплаты образования и медицины
Зарплат бюджетников
Финансирования инфраструктурных проектов
В бюджете также определяются важные социально-экономические показатели, от которых зависят пенсии, пособия и штрафы:
МРП (месячный расчётный показатель)
Минимальная зарплата
Прожиточный минимум
Эти показатели будут использоваться при расчёте всех социальных выплат и штрафов в стране.
Государственный долг Казахстана будет постепенно увеличиваться в 2026–2028 годах. Основные причины: финансирование социальных и инфраструктурных расходов, а также поддержание стабильности экономики и сдерживание инфляции.
Прогнозные показатели:
2026 год – 46,4 триллиона тенге
2027 год – 52,5 триллиона тенге
2028 год – 57,5 триллиона тенге
Рост долга будет покрываться доходами бюджета, трансфертами из Национального фонда и другими финансовыми источниками государства.
Комментарии0 комментарий(ев)