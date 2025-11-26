Парламент утвердил бюджет на 2026–2028 годы: что реально изменится в жизни казахстанцев

Парламент Казахстана официально принял трёхлетний бюджет на 2026–2028 годы. Этот документ определяет основные финансовые направления страны, включая прогнозируемые доходы и расходы, а также ключевые социальные и экономические показатели, влияющие на жизнь граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Немного контекста: путь закона через парламент

Неделю назад Сенат рассмотрел закон, принятый Мажилисом, однако не одобрил часть статей и вернул документ на доработку. Сенаторы предложили 76 поправок, большинство из которых касались уточнения бюджетных сумм: либо увеличения, либо уменьшения финансирования отдельных ведомств и программ.

Примеры предложенных изменений:

Развитие систем теплоснабжения : увеличено финансирование с 9 до 37 миллиардов тенге в 2026 году.

Водные ресурсы: выделение увеличено с 2 до 8 миллиардов тенге.

Сегодня депутаты Мажилиса согласовали эти поправки, после чего закон направят на подпись Президенту страны.

Доходы и расходы: основные цифры

Бюджет показывает ежегодный рост расходов примерно на 1 триллион тенге. Расходы по годам составят:

2026 год – 27,7 триллиона тенге

2027 год – 28,7 триллиона тенге

2028 год – 29,7 триллиона тенге

При этом доходы страны (без учёта трансфертов) остаются ниже расходов:

2026 год – 19,2 триллиона тенге

2027 год – 21,2 триллиона тенге

2028 год – 23,2 триллиона тенге

Разница между расходами и доходами будет покрываться за счёт трансфертов, включая гарантированные переводы из Национального фонда, которые составят по 2,7 триллиона тенге ежегодно.

Откуда берутся деньги бюджета

Большая часть бюджета формируется за счёт налоговых поступлений, которые платят граждане и бизнес:

Налоги с зарплат сотрудников

НДС на покупку товаров и услуг

Корпоративные налоги компаний

Сборы при регистрации авто или продаже недвижимости

В совокупности около 80% всех средств бюджета формируется именно из налогов. Государство использует эти деньги для:

Пенсий и социальных пособий

Оплаты образования и медицины

Зарплат бюджетников

Финансирования инфраструктурных проектов

Ключевые показатели: МРП, минимальная зарплата и прожиточный минимум

В бюджете также определяются важные социально-экономические показатели, от которых зависят пенсии, пособия и штрафы:

МРП (месячный расчётный показатель)

Минимальная зарплата

Прожиточный минимум

Эти показатели будут использоваться при расчёте всех социальных выплат и штрафов в стране.

Государственный долг: прогноз на три года

Государственный долг Казахстана будет постепенно увеличиваться в 2026–2028 годах. Основные причины: финансирование социальных и инфраструктурных расходов, а также поддержание стабильности экономики и сдерживание инфляции.

Прогнозные показатели:

2026 год – 46,4 триллиона тенге

2027 год – 52,5 триллиона тенге

2028 год – 57,5 триллиона тенге

Рост долга будет покрываться доходами бюджета, трансфертами из Национального фонда и другими финансовыми источниками государства.