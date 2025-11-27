В Казахстане запретят брать кредиты сразу в нескольких банках: один банк — один кредит в час

В Казахстане вступают в силу новые нормы по кредитованию и финансовой идентификации граждан. Основные изменения касаются биометрии, защиты от мошенничества, долговой нагрузки и цифровых финансовых активов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам мажилисмена Татьяны Савельевой, новый закон о банках предусматривает надежную идентификацию клиентов с помощью биометрии.
При первом открытии счета в банке биометрия проводится через систему Национального банка.
Для первого кредита в конкретном банке гражданин обязан пройти идентификацию лично.
Создание и выпуск электронных подписей возможны только с согласия клиента и после обязательной биометрии.
Эти меры минимизируют риск использования поддельных документов, украденных телефонов или удаленного доступа к устройствам граждан.
Документ запрещает оформление более одного кредита на физическое лицо в нескольких банках в течение одного часа.
Кредитные бюро станут участниками Антифрод-центра Национального банка и обязаны передавать туда сведения о кредитах.
Граждане смогут получать информацию о дате и способе биометрической идентификации, результатах сверки с базой Антифрод-центра и коэффициенте долговой нагрузки, примененном при рассмотрении заявки.
Это даст гражданам прозрачность в вопросах оформления кредитов и позволит отслеживать основания для принятия решений банками.
Для снижения долговой нагрузки вводится ускоренная процедура внесудебного банкротства:
Для должников с долгом до 1,6 тыс. МРП (около 6,2 млн тенге) и сроком просрочки более пяти лет процедура сокращается с шести до одного месяца.
Ожидается, что эта мера охватит более 350 тыс. граждан с общей задолженностью более 200 млрд тенге, помогая им восстановить финансовую устойчивость.
Продлен мораторий на продажу долгов коллекторам до мая 2027 года.
Закон вводит новые возможности для цифровых финансов:
Создание Национальной цифровой фининфраструктуры, включающей систему межбанковских мобильных платежей и единый QR-код.
Упрощение операций со страховыми продуктами: расторжение договоров и возврат части премии при досрочном погашении кредита в электронном формате.
Снятие лимита на начисление вознаграждения по текущим банковским счетам (до 1% годовых).
Создание офиса единого финансового омбудсмана.
Новые нормы регулируют цифровые активы и криптовалюту:
Вводится режим обращения цифровых активов, обеспеченных деньгами, товарами и токенизированными инструментами.
Расширяется легальный оборот криптовалют через лицензируемых провайдеров.
Устанавливаются требования к криптообменникам и их лицензированию, включение в систему финансового мониторинга.
Создается Национальный стратегический крипторезерв для безопасного хранения цифровых активов и повышения доходности госресурсов.
Это позволит повысить прозрачность операций, снизить риски вовлечения населения в нелегальные схемы и увеличить бюджетные поступления.
Системно значимые банки, прошедшие процедуру урегулирования, будут участвовать в возмещении убытков наряду с другими банками.
Мажилис принял законопроекты «О банках и банковской деятельности в РК» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка» во втором чтении. Далее документ направляется в сенат для окончательного утверждения.
