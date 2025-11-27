В Казахстане запретят брать кредиты сразу в нескольких банках: один банк — один кредит в час

В Казахстане вступают в силу новые нормы по кредитованию и финансовой идентификации граждан. Основные изменения касаются биометрии, защиты от мошенничества, долговой нагрузки и цифровых финансовых активов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: 76.ru

Биометрия станет обязательной при получении кредитов

По словам мажилисмена Татьяны Савельевой, новый закон о банках предусматривает надежную идентификацию клиентов с помощью биометрии.

При первом открытии счета в банке биометрия проводится через систему Национального банка.

Для первого кредита в конкретном банке гражданин обязан пройти идентификацию лично.

Создание и выпуск электронных подписей возможны только с согласия клиента и после обязательной биометрии.

Эти меры минимизируют риск использования поддельных документов, украденных телефонов или удаленного доступа к устройствам граждан.

Ограничение на одновременные кредиты

Документ запрещает оформление более одного кредита на физическое лицо в нескольких банках в течение одного часа.

Кредитные бюро станут участниками Антифрод-центра Национального банка и обязаны передавать туда сведения о кредитах.

Граждане смогут получать информацию о дате и способе биометрической идентификации, результатах сверки с базой Антифрод-центра и коэффициенте долговой нагрузки, примененном при рассмотрении заявки.

Это даст гражданам прозрачность в вопросах оформления кредитов и позволит отслеживать основания для принятия решений банками.

Упрощенная процедура внесудебного банкротства

Для снижения долговой нагрузки вводится ускоренная процедура внесудебного банкротства:

Для должников с долгом до 1,6 тыс. МРП (около 6,2 млн тенге) и сроком просрочки более пяти лет процедура сокращается с шести до одного месяца.

Ожидается, что эта мера охватит более 350 тыс. граждан с общей задолженностью более 200 млрд тенге, помогая им восстановить финансовую устойчивость.

Продлен мораторий на продажу долгов коллекторам до мая 2027 года.

Развитие цифровой финансовой инфраструктуры

Закон вводит новые возможности для цифровых финансов:

Создание Национальной цифровой фининфраструктуры, включающей систему межбанковских мобильных платежей и единый QR-код.

Упрощение операций со страховыми продуктами: расторжение договоров и возврат части премии при досрочном погашении кредита в электронном формате.

Снятие лимита на начисление вознаграждения по текущим банковским счетам (до 1% годовых).

Создание офиса единого финансового омбудсмана.

Легализация и контроль цифровых активов

Новые нормы регулируют цифровые активы и криптовалюту:

Вводится режим обращения цифровых активов, обеспеченных деньгами, товарами и токенизированными инструментами.

Расширяется легальный оборот криптовалют через лицензируемых провайдеров.

Устанавливаются требования к криптообменникам и их лицензированию, включение в систему финансового мониторинга.

Создается Национальный стратегический крипторезерв для безопасного хранения цифровых активов и повышения доходности госресурсов.

Это позволит повысить прозрачность операций, снизить риски вовлечения населения в нелегальные схемы и увеличить бюджетные поступления.

Усиление контроля за системно значимыми банками

Системно значимые банки, прошедшие процедуру урегулирования, будут участвовать в возмещении убытков наряду с другими банками.

Закон принят мажилисом

Мажилис принял законопроекты «О банках и банковской деятельности в РК» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка» во втором чтении. Далее документ направляется в сенат для окончательного утверждения.