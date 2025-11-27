18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.11.2025, 21:14

Новые правила для таксистов и курьеров в Казахстане: что изменилось

Новости Казахстана 0 358

Департамент государственных доходов (ДГД) Алматы предупредил налогоплательщиков о предстоящих изменениях в налоговом законодательстве. Особенно важно это для таксистов, курьеров и других представителей сферы услуг, работающих через патент или специальные мобильные приложения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Департамент государственных доходов Алматы.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Сокращение количества специальных налоговых режимов

Согласно новому Налоговому кодексу Казахстана, число специальных налоговых режимов сокращается с семи до трех.

Это изменение означает, что налогоплательщики, использовавшие ранее патенты или другие специальные режимы, должны выбрать новый способ налогообложения — упрощенную декларацию — и уведомить об этом налоговые органы.

Кто должен подать уведомление

ДГД выделяет несколько категорий налогоплательщиков, которым необходимо обратить внимание:

  • Таксисты и курьеры, работающие через мобильные приложения.

  • Индивидуальные предприниматели, которые раньше работали на патенте.

  • Налогоплательщики, использовавшие упрощенную систему налогообложения или розничный налог.

Если уведомление о переходе на новый режим не будет подано до 1 марта 2026 года, последствия будут следующими:

  1. Индивидуальные предприниматели автоматически снимаются с учета как ИП.

  2. Они смогут продолжить деятельность как самозанятые, если соответствуют условиям нового режима.

  3. Для тех, кто работал на упрощенке или розничном налоге, при пропуске срока перехода произойдет перевод на общеустановленный режим налогообложения, с возможностью вернуться к упрощенной декларации только через год работы.

Сроки и требования к уведомлениям

ДГД подчеркивает, что ключевой срок — 1 марта 2026 года.

Налогоплательщики, планирующие перейти на упрощенную декларацию, обязаны заблаговременно подать уведомление, чтобы:

  • сохранить желаемый режим налогообложения,

  • избежать автоматического перевода на общеустановленный налоговый режим,

  • не потерять статус индивидуального предпринимателя.

Рекомендации для налогоплательщиков

Департамент государственных доходов Алматы рекомендует:

  • заранее ознакомиться с новыми нормами Налогового кодекса;

  • внимательно проверить, к какой категории относится ваша деятельность;

  • своевременно подать уведомление о переходе на новый налоговый режим.

Следование этим рекомендациям позволит предпринимателям продолжать работу без юридических и финансовых осложнений.

