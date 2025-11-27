Прожиточный минимум в Казахстане вырастет: что изменится с 2026 года

Размер прожиточного минимума (ПМ) в Казахстане будет увеличен в следующем году. Соответствующие изменения закреплены в трёхлетнем бюджете, который ранее утвердил Парламент, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: КазТАГ/©Мадина Алимханова

Новый размер прожиточного минимума

В 2025 году прожиточный минимум составляет 46 228 тенге.

С 1 января 2026 года его величина увеличится до 50 851 тенге.

Этот показатель играет ключевую роль в социальной политике государства, поэтому его рост напрямую влияет на финансовое положение граждан.

Зачем государству нужен прожиточный минимум

Прожиточный минимум отражает сумму, необходимую человеку для покрытия минимальных жизненных потребностей — от питания и одежды до коммунальных услуг. На его основе строится значительная часть социальной и экономической политики.

Основные функции ПМ включают:

• Расчёт социальных пособий

Размеры многих выплат определяются с учётом ПМ. Например, помощь малообеспеченным семьям предоставляется, если их доход ниже установленного минимума.

• Оценка уровня жизни

Государство использует ПМ для анализа того, насколько доходы населения соответствуют базовым потребностям.

• Планирование бюджета и программ поддержки

ПМ является опорной величиной при формировании государственных соцпрограмм и прогнозировании расходов бюджета.

• Основа для расчёта ряда выплат

Некоторые зарплаты, пособия и компенсации определяются в привязке к размеру прожиточного минимума.

Какие ещё показатели изменятся

С 1 января 2026 года в Казахстане планируется пересмотр ряда ключевых социально-экономических нормативов. Помимо ПМ, в законе о республиканском бюджете также утверждаются:

минимальный размер заработной платы (МЗП) ;

минимальная пенсия ;

размер МРП (месячного расчётного показателя) ;

величина прожиточного минимума для расчёта базовых социальных выплат.

Эти показатели определяют правила начисления пособий, штрафов, налогов и других обязательных платежей, поэтому их изменение затронет большинство граждан страны.