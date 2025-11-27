Прожиточный минимум в Казахстане вырастет: что изменится с 2026 года

Размер прожиточного минимума (ПМ) в Казахстане будет увеличен в следующем году. Соответствующие изменения закреплены в трёхлетнем бюджете, который ранее утвердил Парламент, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В 2025 году прожиточный минимум составляет 46 228 тенге.
С 1 января 2026 года его величина увеличится до 50 851 тенге.
Этот показатель играет ключевую роль в социальной политике государства, поэтому его рост напрямую влияет на финансовое положение граждан.
Прожиточный минимум отражает сумму, необходимую человеку для покрытия минимальных жизненных потребностей — от питания и одежды до коммунальных услуг. На его основе строится значительная часть социальной и экономической политики.
Основные функции ПМ включают:
Размеры многих выплат определяются с учётом ПМ. Например, помощь малообеспеченным семьям предоставляется, если их доход ниже установленного минимума.
Государство использует ПМ для анализа того, насколько доходы населения соответствуют базовым потребностям.
ПМ является опорной величиной при формировании государственных соцпрограмм и прогнозировании расходов бюджета.
Некоторые зарплаты, пособия и компенсации определяются в привязке к размеру прожиточного минимума.
С 1 января 2026 года в Казахстане планируется пересмотр ряда ключевых социально-экономических нормативов. Помимо ПМ, в законе о республиканском бюджете также утверждаются:
минимальный размер заработной платы (МЗП);
минимальная пенсия;
размер МРП (месячного расчётного показателя);
величина прожиточного минимума для расчёта базовых социальных выплат.
Эти показатели определяют правила начисления пособий, штрафов, налогов и других обязательных платежей, поэтому их изменение затронет большинство граждан страны.
