18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.11.2025, 06:37

Кто из казахстанцев получит повышение зарплаты в 2026 году

Новости Казахстана 0 750

В Казахстане рассматривают возможность увеличения заработной платы для фельдшеров и сотрудников службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, отметив, что расчеты по предполагаемому повышению уже начаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Дополнительное финансирование: что уже сделано и что планируется

По словам Султангазиева, государство в текущем году уже направило 5 млрд тенге на поддержку системы скорой помощи. Эти средства позволили укрепить кадровый ресурс и частично закрыть дефицит финансирования.

Что запланировано на 2026 год

На следующий год министерство готовит более масштабный шаг — дополнительное повышение заработных плат сотрудников службы скорой помощи.
Предварительные расчеты показывают, что такая мера потребует около 10 млрд тенге, которые должны быть заложены в бюджет.

«Как только будет принято соответствующее решение, мы обязательно сообщим», — подчеркнул Султангазиев.

Кому именно повысят зарплату

Основные получатели повышения

Планируемая корректировка оплаты труда в первую очередь коснется:

  • фельдшеров, работающих в государственной системе здравоохранения;

  • сотрудников бригад скорой медицинской помощи;

  • медицинских специалистов, обеспечивающих экстренные выезды и сопровождение пациентов.

Эта категория медработников считается одной из наиболее загруженных и критически важных для стабильности системы здравоохранения.

Почему именно фельдшерам хотят повысить зарплаты

Кадровый вопрос и необходимость усиления регионов

Фельдшеры и персонал скорой помощи — ключевое звено экстренной медицины, особенно в регионах. Высокая нагрузка, круглосуточный график и частые выезды создают сложности с удержанием кадров.

Повышение зарплат, по мнению Минздрава:

  • поможет сократить отток специалистов,

  • сделает профессию более привлекательной для молодежи,

  • повысит качество экстренной медицинской помощи,

  • укрепит службы скорой помощи в сельских районах.

Когда будет принято окончательное решение

Решение о повышении зарплат вступит в силу после завершения всех расчетов и согласования бюджета на 2026 год. Минздрав уже начал подготовительную работу, и итоговые параметры станут известны после утверждения финансовых планов.

Повышение оплаты труда работников скорой помощи может стать одним из ключевых шагов государства по поддержке медицинской отрасли и улучшению доступности экстренной помощи для населения.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь