Кто из казахстанцев получит повышение зарплаты в 2026 году

В Казахстане рассматривают возможность увеличения заработной платы для фельдшеров и сотрудников службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, отметив, что расчеты по предполагаемому повышению уже начаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: gov.kz

Дополнительное финансирование: что уже сделано и что планируется

По словам Султангазиева, государство в текущем году уже направило 5 млрд тенге на поддержку системы скорой помощи. Эти средства позволили укрепить кадровый ресурс и частично закрыть дефицит финансирования.

Что запланировано на 2026 год

На следующий год министерство готовит более масштабный шаг — дополнительное повышение заработных плат сотрудников службы скорой помощи.

Предварительные расчеты показывают, что такая мера потребует около 10 млрд тенге, которые должны быть заложены в бюджет.

«Как только будет принято соответствующее решение, мы обязательно сообщим», — подчеркнул Султангазиев.

Кому именно повысят зарплату

Основные получатели повышения

Планируемая корректировка оплаты труда в первую очередь коснется:

фельдшеров , работающих в государственной системе здравоохранения;

сотрудников бригад скорой медицинской помощи ;

медицинских специалистов, обеспечивающих экстренные выезды и сопровождение пациентов.

Эта категория медработников считается одной из наиболее загруженных и критически важных для стабильности системы здравоохранения.

Почему именно фельдшерам хотят повысить зарплаты

Кадровый вопрос и необходимость усиления регионов

Фельдшеры и персонал скорой помощи — ключевое звено экстренной медицины, особенно в регионах. Высокая нагрузка, круглосуточный график и частые выезды создают сложности с удержанием кадров.

Повышение зарплат, по мнению Минздрава:

поможет сократить отток специалистов,

сделает профессию более привлекательной для молодежи,

повысит качество экстренной медицинской помощи,

укрепит службы скорой помощи в сельских районах.

Когда будет принято окончательное решение

Решение о повышении зарплат вступит в силу после завершения всех расчетов и согласования бюджета на 2026 год. Минздрав уже начал подготовительную работу, и итоговые параметры станут известны после утверждения финансовых планов.

Повышение оплаты труда работников скорой помощи может стать одним из ключевых шагов государства по поддержке медицинской отрасли и улучшению доступности экстренной помощи для населения.