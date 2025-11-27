Кто из казахстанцев получит повышение зарплаты в 2026 году

В Казахстане рассматривают возможность увеличения заработной платы для фельдшеров и сотрудников службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, отметив, что расчеты по предполагаемому повышению уже начаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
По словам Султангазиева, государство в текущем году уже направило 5 млрд тенге на поддержку системы скорой помощи. Эти средства позволили укрепить кадровый ресурс и частично закрыть дефицит финансирования.
На следующий год министерство готовит более масштабный шаг — дополнительное повышение заработных плат сотрудников службы скорой помощи.
Предварительные расчеты показывают, что такая мера потребует около 10 млрд тенге, которые должны быть заложены в бюджет.
«Как только будет принято соответствующее решение, мы обязательно сообщим», — подчеркнул Султангазиев.
Планируемая корректировка оплаты труда в первую очередь коснется:
фельдшеров, работающих в государственной системе здравоохранения;
сотрудников бригад скорой медицинской помощи;
медицинских специалистов, обеспечивающих экстренные выезды и сопровождение пациентов.
Эта категория медработников считается одной из наиболее загруженных и критически важных для стабильности системы здравоохранения.
Фельдшеры и персонал скорой помощи — ключевое звено экстренной медицины, особенно в регионах. Высокая нагрузка, круглосуточный график и частые выезды создают сложности с удержанием кадров.
Повышение зарплат, по мнению Минздрава:
поможет сократить отток специалистов,
сделает профессию более привлекательной для молодежи,
повысит качество экстренной медицинской помощи,
укрепит службы скорой помощи в сельских районах.
Решение о повышении зарплат вступит в силу после завершения всех расчетов и согласования бюджета на 2026 год. Минздрав уже начал подготовительную работу, и итоговые параметры станут известны после утверждения финансовых планов.
Повышение оплаты труда работников скорой помощи может стать одним из ключевых шагов государства по поддержке медицинской отрасли и улучшению доступности экстренной помощи для населения.
