27.11.2025, 07:13

Пять лет колонии за пять жизней: водитель в Казахстане убил целую семью и попал за решетку (видео)

Новости Казахстана 0 1 234

В Караганде суд вынес приговор водителю, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли пять человек. Мужчина получил пять лет колонии минимальной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Седьмой канал".

Кадр из видео
Кадр из видео

Место и обстоятельства трагедии

Авария произошла ночью 15 сентября на трассе из Каркаралинска в Караганду. По данным следствия, 33-летний подсудимый взял в автомобиль семью из пяти попутчиков. Он был уверен в своих водительских навыках и решил совершить рискованный обгон двух грузовиков.

Маневр оказался фатальным: на подъеме водитель заметил встречный автомобиль Changan и не успел избежать столкновения. Важно отметить, что на этом участке действовал знак «Обгон запрещен», что делало маневр незаконным и особенно опасным.

Последствия ДТП

Столкновение оказалось смертельным:

  • Трое пассажиров автомобиля Ford погибли на месте;

  • Двое пассажиров Changan также скончались — в этой машине также находилась семья;

  • Двое детей получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Таким образом, трагедия унесла жизни пяти человек, а еще несколько людей получили серьезные травмы.

Судебное разбирательство и наказание

Суд признал водителя виновным в смертельном ДТП и назначил наказание в виде пяти лет колонии минимальной безопасности.

Сообщается, что подсудимый признал вину и выразил раскаяние в содеянном. Этот факт, вероятно, был учтен судом при вынесении приговора.

Итоги и последствия

Данный случай еще раз подчеркивает опасность нарушения правил дорожного движения, особенно на участках с ограничениями по обгону. Трагедия в Караганде стала напоминанием о том, что пренебрежение безопасностью на дороге может привести к невосполнимым потерям.

