27.11.2025, 07:31

Казахстанцы смогут платить за границей по единому QR-коду

Новости Казахстана

Граждане Казахстана, находясь за границей, смогут оплачивать покупки с помощью единого межбанковского QR-кода. Эта инициатива позволит использовать привычный инструмент платежей без необходимости подключать локальные карты или приложения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: rg.ru

Новая возможность для казахстанских туристов

По словам Райымбека Шаймерденова, директора департамента развития платежных систем Национальной платежной корпорации, ведутся переговоры о подключении нескольких стран:

  • Индия

  • Китай

  • Кыргызстан

  • Объединенные Арабские Эмираты

«Мы ожидаем, что до конца 2026 года реализуем полноценные трансграничные платежи. Наши граждане смогут оплачивать свои покупки в этих странах по единому QR, и туристы из этих стран смогут воспользоваться им в Казахстане», — отметил Шаймерденов в пресс-центре региональной службы коммуникаций Алматы 26 ноября.

Кроме того, есть предварительные договоренности с Турцией и Таиландом. Планируется, что эти страны будут подключены к системе уже в следующем году.

Как работает единый QR в Казахстане

Внутри страны система уже начала внедряться. На данный момент к единой системе межбанковских QR-платежей подключены:

- Банк ЦентрКредит
- Home Credit Bank
- Freedom Bank
- RBK Bank
- Altyn Bank

Halyk Bank подключен в ограниченном количестве пос-терминалов 

До конца года ожидается подключение:

Kaspi Bank - ведутся технические работы.

Это позволит сделать систему массовой и удобной для всех клиентов, обеспечивая единый стандарт для платежей как в Казахстане, так и за его пределами.

Перспективы и удобство для пользователей

  • Оплата покупок за границей без необходимости заводить отдельные карты

  • Возможность принимать платежи для туристов из подключенных стран

  • Расширение географии использования QR-кодов по мере подключения новых стран

Единый QR становится ключевым инструментом цифровых платежей, облегчая трансграничные финансовые операции и стимулируя удобство для путешественников.

