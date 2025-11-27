Казахстанцы смогут платить за границей по единому QR-коду

Граждане Казахстана, находясь за границей, смогут оплачивать покупки с помощью единого межбанковского QR-кода. Эта инициатива позволит использовать привычный инструмент платежей без необходимости подключать локальные карты или приложения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
По словам Райымбека Шаймерденова, директора департамента развития платежных систем Национальной платежной корпорации, ведутся переговоры о подключении нескольких стран:
Индия
Китай
Кыргызстан
Объединенные Арабские Эмираты
«Мы ожидаем, что до конца 2026 года реализуем полноценные трансграничные платежи. Наши граждане смогут оплачивать свои покупки в этих странах по единому QR, и туристы из этих стран смогут воспользоваться им в Казахстане», — отметил Шаймерденов в пресс-центре региональной службы коммуникаций Алматы 26 ноября.
Кроме того, есть предварительные договоренности с Турцией и Таиландом. Планируется, что эти страны будут подключены к системе уже в следующем году.
Внутри страны система уже начала внедряться. На данный момент к единой системе межбанковских QR-платежей подключены:
- Банк ЦентрКредит
- Home Credit Bank
- Freedom Bank
- RBK Bank
- Altyn Bank
Halyk Bank подключен в ограниченном количестве пос-терминалов
До конца года ожидается подключение:
Kaspi Bank - ведутся технические работы.
Это позволит сделать систему массовой и удобной для всех клиентов, обеспечивая единый стандарт для платежей как в Казахстане, так и за его пределами.
Оплата покупок за границей без необходимости заводить отдельные карты
Возможность принимать платежи для туристов из подключенных стран
Расширение географии использования QR-кодов по мере подключения новых стран
Единый QR становится ключевым инструментом цифровых платежей, облегчая трансграничные финансовые операции и стимулируя удобство для путешественников.
